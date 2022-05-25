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即市新聞

25/05/2022 16:22

《小傳日記》知乎據報裁員三成，番嚟上市後頹勢幾時停？

　　《小傳日記》今日魚缸早段走勢唔係好醒神，食完個晏晝飯番嚟叫做好少少，主要因為銀行
股、車股、石油股等板塊升得ｏｋ。大市近排ｋｅｅｐ住喺兩萬點附近上落，去到今個月尾可唔
可以升穿４月開始破極都破唔到嘅５０天線呢？
　　魚缸今日升住收，但絕對升得唔多，主要因為部分科技股表現唔太好，嗶哩嗶哩
（０９６２６）就跌得多少少，ＡＴＭ上落唔大，即使快手（０１０２４）公布季績後有唔錯升
幅，但影響唔到魚缸。至於番嚟香港上市無耐嘅知乎（０２３９０）就跌得甘囉！最多跌超過一
成，低見２０﹒１銀，全日跌近一成，報２０﹒４５銀。搞邊科呀，知乎？
　　有傳媒引述多位知乎員工話，佢哋上星期五（２０號）喺ＨＲ同事陪同下嘅網絡會議上，獲
告知畀人炒魷魚。據佢哋估算，部分團隊裁員規模喺兩至三成之間，覆蓋技術、商業化、教育同
社區等多項業務，仲要多數係職級偏高、薪資水平處於中上游嘅員工。知乎回應報道話，相應情
況屬於正常業務同組織優化調整，並強調知乎會不斷招聘核心崗位優秀人才。
　　今次將會係知乎今年內第二輪裁員。公司上一輪裁員喺今年２月，當時裁員範圍主要集中喺
影片業務。只不過，呢個回應似乎畀唔到缸友好大信心，隔晚喺花旗嘅股價大跌１４﹒７％，跌
到接近上市最低位水平。
　　作為一間知名嘅網絡問答社區，知乎成功出去海外上市，但公司一直唔夠能力變現，成立
１０年到依家仲蝕住做，燒錢狀況甚至有增無減。以舊年為例，知乎淨虧損去到１２﹒９９億元
人仔，按年劇增１﹒５倍。依家仲不斷爆炒人消息，到底呢班管理層搞緊咩㗎？花旗嗰邊又話中
概股會計監管「仍然存在重大問題」，退市風險仲係咁高，即使番到嚟香港上市，但一波未平一
波又起，我諗就算知乎不斷喺社區問好多人，都未必知點樣徹底解決呢啲問題好喇！請請！

《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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