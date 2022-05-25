【新冠肺炎】太古城麥當勞增１名食客染疫，２１個環境樣本呈陰性

《經濟通通訊社２５日專訊》中環蘭桂坊酒店群組、感染Ｏｍｉｃｒｏｎ

ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒的６旬婦，５月１３日早上到過太古城３期的麥當勞，疑傳染同時

段數名食客，引發太古城麥當勞群組。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有關群組新增１宗確診個案，涉及一名

已打兩針的６６歲女士，住南豐新邨９座，她於５月１３日上午１１時半至１２時半，與兩名親

人曾到訪太古城麥當勞，她於５月１７日發病，同日快測陽性，而同日到訪麥當勞的兩名親人及

其家人檢測暫呈陰性。



＊確診個案涉６張枱＊



今日新增５宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，包括３宗輸入個案以及２宗與太古城麥當勞群組有

關，被列為「與輸入個案相關」個案，涉及早前染疫的兩名食客，分別６７歲男士及７１歲女士

。有關個案至今涉及６張枱、其２１個環境樣本呈陰性。

截至５月２４日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居

康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名３３個月大男嬰、其母親及家傭

，另涉一名３９歲男警，當中至少７人染Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒。

歐家榮估計，太古城麥當勞群組爆疫原因為源頭病人或在脫口罩後污染空氣，導致傳播。

（ｈｙ）

