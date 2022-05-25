《真知灼見－溫灼培》從５月ＰＭＩ看最新歐美經濟

《真知灼見》同屬歐洲，倘以綜合採購經理指數，這個具備啟示經濟前景的數字作為衡量，

歐元區５月份經濟表現就明顯較英國優勝。這進一步引證出，在是次加息周期跑於人前的英國，

經歷了４次加息，把其息率推至１厘後，其經濟已見明顯放慢。不過慶幸是英經濟暫只是放慢尚

未出現收縮。英國５月綜合採購經理指數公布為５１﹒８指數點，仍處５０點盛衰分界線之上，

但較４月份數字５７﹒６就明顯回落，並跌返去年２月低位。相反，歐元區５月份綜合採購經理

指數則為５４﹒９指數點，與前值５５﹒８雖有所回落，但幅度輕微。最後，從英國情況不禁令

人質疑歐央行就是面對高通脹環境，其有否能力加息。不要忘記，歐洲現今的經濟狀況相對英國

穩，很大程度上是因為歐洲現時息率仍處－０﹒５％的極低位置。但一旦加息，歐洲經濟能否承

受這實在令人質疑。



反觀美國，其５月份綜合採購經理指數亦回落至５３﹒８指數點，４月為５６﹒０，其跌幅

也相當顯著，但與５０點的盛衰分界線仍有距離。當然，這只反映美國累積加息至０﹒７５％情

況，假使６月及７月再分別加多半厘，美國經濟能否繼續保持增長，這就難說。



轉看美國樓市。美國４月份新屋銷售按月急挫１６﹒６％，是連續第４個月下跌，並且跌至

兩年低位。銷售跌相信很大原因是與樓價以及按揭息率高企有關。現時在美國平均

（ｍｅｄｉａｎ）一間新樓的樓價為４５０６００美元一間，按年上升１９﹒６％。至於根據房

地美（Ｆｒｅｄｄｉｅ Ｍａｃ）數字顯示，截止５月１９日，美國平均３０年定息按揭息率為

５﹒２５％，是自２０１１年２月，即１１年來最高水平。可想像，假使聯儲局進一步加息使按

揭息率隨之上升，高企的美國樓價下跌的機會將相當大。而倘樓價下跌，也會帶來財富收縮效應

拖累美國經濟。



＊沙特阿美警告全球油供應緊縮是在所難免＊



最後看一則很有意思的油價消息。沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美行政總裁納賽爾

（Ａｍｉｎ Ｎａｓｓｅｒ）在瑞士Ｄａｖｏｓ舉辦的全球經濟論壇中指，全球正面對石油供應

緊縮情況。至於出現這情況主要是在全球環保壓力下，迫使各國相繼定出減炭排放及停產汽油車

目標，令油商不願作出長遠投資。一點必須明白，從勘探到開採油田需大量投資，假如油商沒有

信心油價可長遠保持高企，他們是絕不會投資。如此情況日子一長，全球油供應緊縮問題將愈變

得嚴重。沙特阿美警告，現今全球石油的額外產能只有２％。假若疫後全球旅遊業重啟，石油緊

縮情況將變得更嚴重，而俄烏事件正顯露出有關情況的嚴重性。



自油價升越百元美元以來，歐美政府就不斷呼籲油組國家增產石油以紓緩油價上升壓力。但

當明白為何產油國背後不能增產原因，就明白不論歐美政府如何要求也是白費力氣。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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