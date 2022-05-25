【聚焦人幣】人幣中間價升１６點四連漲，報６﹒６５５０逾兩周高

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５５０，
較上個交易日升１６點子，錄四連漲，續創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒６５６６。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６５５０ －１６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１４３８ ＋３４３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２４７８ ＋３８１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４７９ －１﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３４７３ －１８６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２９８ ＋１４０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２９４５ ＋５１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８５５５ ＋１１４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３１０ ＋３９０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１９３３ －１０８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９７ ＋２﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒３９２６ －４０４６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５２２ －１８５﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒５８００ ＋１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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