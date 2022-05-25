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25/05/2022 09:26

【聚焦人幣】人幣中間價升１６點四連漲，報６﹒６５５０逾兩周高

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５５０，
較上個交易日升１６點子，錄四連漲，續創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒６５６６。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６５５０　　　－１６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１４３８　　＋３４３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４７８　　＋３８１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４７９　　　　－１﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３４７３　　－１８６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２９８　　＋１４０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９４５　　　＋５１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５５５　　＋１１４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９３１０　　＋３９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１９３３　　－１０８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９７　　　　＋２﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒３９２６　－４０４６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５２２　　－１８５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒５８００　　　　＋１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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