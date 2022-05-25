《鍾之日記》中概審計仍分歧，相關股份分頭走

《鍾之日記》５月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股持續反覆，三大指數僅道指倒升，香江魚缸連跌兩日後，今日好淡爭持，但十天線（現

處２０２０６）得而復失。

港股今早高開３點，報２０１１５，早段曾升１７３點，高見２０２８６，但人民幣離岸價

突走弱，港股升勢不保，一度倒跌４４點，低見２００６７，隨後止跌回升。午後有消息指，國

務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，全國穩住經濟大盤電視電話會議今日下午將召開，

敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

市場憧憬中國繼續推出措施刺激經濟，以及部分投資者趁低吸納，祖國股市午後造好，港股

受帶動升穿上午高位（２０２８６點），恒指曾升２５８點，高見２０３７０點，不過美股指數

期貨升幅收窄，令大市尾段回順。恒指收市僅升５９點或０﹒２９％，報２０１７１。國指升

１５點或０﹒２２％，報６８９８。科技指數升０﹒２８％報４０４３。大市全日成交只有

１０３４﹒１億元。

藍籌股表現好壞參半，友邦（０１２９９）下滑０﹒１％；吉利（００１７５）升４﹒５％

，表現最醒。匯控（００００５）升３﹒１％，但李寧（０２３３１）跌３﹒１％，為包尾藍籌

；今早除淨的中移動（００９４１）升１﹒１％。



＊滬指返３１００關＊



滬深股市昨日遭遇震盪，今早平穩稍彈，召開穩住經濟大盤電視電話會議的消息傳出後，Ａ

股午後升幅進一步擴大，滬綜指全日漲１﹒１９％，報３１０７﹒４６點，收復三千一，但累計

本周三日仍跌１﹒２４％，深成指揚０﹒７％，創業板指升０﹒３２％。值得留意的是，兩市全

日成交７６２２億元人民幣，是近兩周新低，不過資金循陸股通淨流入超過３４億元人民幣。



＊審計風暴再捲中概，科網股普遍走低＊



美國證券交易委員會（ＳＥＣ）國際事務主管ＹＪ Ｆｉｓｃｈｅｒ指出，就中國企業在美

國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論，仍然存在主要分歧。

不過中證監表示，中美審計監管問題磋商進展總體順利，雙方繼續保持著密切溝通，致力於

達成符合雙方法律和監管要求的合作安排。又指中證監一貫主張通過平等合作解決審計監管問題

，態度始終是積極的和建設性的。

富瑞最新報告指，仍看好中國、美國未來３至６個月達成協議，以目前中概股除牌限期，要

完成合規程序的時間雖然貌似不足，但依然有解決方法。

即使美國國會通過將不守規上市公司的除牌過程由３年縮至兩年，富瑞認為，中國現時尚須

決定哪些企業需守規、美國ＰＣＡＯＢ人員入境安排等細節，中美達成協議可能須時多３至６個

月，執行安排可能再須時多６個月，超出所訂限期，但只要有協議出爐，美國總統拜登有權暫緩

執行除牌過程，以證明法案不具政治考慮，認為目前中美審計監管問題關鍵在於中國是否願意達

成協議。

在港雙重上市的科技股普遍走低，嗶哩嗶哩（０９６２６）挫４﹒３％，阿里

（０９９８８）、京東（０９６１８）跌１﹒５％，騰訊（００７００）軟１﹒２％，微博

（０９８９８）跌０﹒７％，網易（０９９９９）則升３﹒１％。

其他科網股走勢分歧，明日公布業績的阿里巴巴（０９９８８）及百度（０９８８８），齊

齊腳軟１﹒５％；京東（０９６１８）跌１﹒５％；相反早段下跌的騰訊（００７００）跟美團

（０３６９０）一度扭轉跌勢，收市分別跌１﹒２％及升０﹒１％，小米（０１８１０）升

０﹒５％。快手（０１０２４）每日活躍戶創新高，表現較突出升５﹒４％。富瑞發表報告，快

手上季業務表現好過預期，但削目標價１１％至１２１元。



＊據報新一輪裁員最多３０％，知乎股價挫一成＊



互聯網公司接二連三裁員，內地知名網絡問答社區知乎（０２３９０）回港上市不久，據報

即啟動新一輪大規模裁員。據《財新》引述多名被裁知乎員工指，他們在上周五（２０日）在人

力資源部門同事陪同下的網絡會議上，獲告知被裁員，公司提出的賠償方案為「Ｎ＋１」。據被

裁員工估算，部分團隊的裁員規模在２０％－３０％之間，覆蓋技術、商業化、教育和社區等多

項業務，多數為職級偏高、薪資水平處於中上游的員工。

知乎開市跌６％便反覆向下，最後大插一成，收報２０﹒４５元，而昨日知乎美股收跌

１４﹒７％，報１﹒３３美元。



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