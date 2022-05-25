【大國博弈】王毅視像晤德國外長：脫勾斷鏈的鼓譟不符合雙方利益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務委員兼外長王毅與德國外長貝爾伯克

視像會晤，就全球議題交換意見。王毅表示，中德都是全球化的受益者和貢獻者，脫勾斷鏈的鼓

譟不符合雙方和各國利益，中德作為大國應進一步加強戰略溝通，為世界注入更多穩定性和正能

量，應旗幟鮮明捍衛真正的多邊主義，推動國際關係民主化，維護聯合國憲章宗旨原則，以及以

國際法為基礎的國際關係基本準則。

貝爾伯克表示，德方正在制訂新的對華戰略。願籌備好下一輪雙方政府磋商，同中方保持各

層級互訪，加強各領域合作。同時雙方也應處理好競爭關係。德方支持多邊主義，堅定致力加強

歐洲戰略自主。



＊中方願為俄烏糧食出口提供綠色通道＊



雙方亦討論到烏克蘭危機帶來的糧食問題。王毅強調，中國用不足全球９％的土地養活了全

世界五分一人口，本身就是對世界的重大貢獻。中國同時展現大國擔當，不間斷地向最需要的國

家提供緊急糧食援助。在國際社會關心的重大問題上，中國從不缺席，國際社會應推動盡快停火

，為俄烏糧食出口提供綠色通道，中方願與各方保持溝通。

雙方一致同意辦好建交５０周年慶祝活動，籌備好第七輪中德政府磋商，加強對接並規劃未

來合作。充分發揮高級別財金對話、外交與安全戰略對話、法治國家對話等各層級對話機製作用

，不搞「麥克風外交」。

