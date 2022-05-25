【新冠肺炎】北京新增４１例本土確診和６例無症狀感染者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京２４日新增４１例本土確診病例和６

例無症狀感染者，涉及海淀區、東城區、朝陽區、石景山區等。無新增疑似病例；無新增境外輸

入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒出院３２例。



＊房山區、海淀區、大興區多人被問責



北京市紀委監委對中鐵十一局三公司劉某某疫情傳播擴散事件中屬地責任調查和問責情況予

以通報。據通報，２０２２年５月，中鐵十一局三公司發生聚集性疫情並傳播擴散，北京市紀委

監委開展調查。目前，中鐵十一局相關責任單位及人員已由所在單位作出處理，劉某某等人已被

公安機關立案偵查。

４日，中鐵十一局三公司施工隊負責人劉某某組織２４名工人離開閻村鎮管控區。當日，劉

某某等人隱瞞來自管控區的事實，簽署不實承諾書，入住海淀區金泰之家酒店西直門店，申請解

除了彈窗。之後，上述２５人入住海淀區福華鴻源酒店。在此期間，劉某某兩次進入豐台區岳各

莊市場購物。

據通報，給予負責閻村鎮疫情防控工作的房山區人大常委會副主任穆建山黨內嚴重警告處分

；對房山區閻村鎮黨委通報問責，給予房山區閻村鎮黨委書記栗鵬程撤銷黨內職務、政務撤職處

分；給予房山區閻村鎮紀委書記、房山區監委派出閻村鎮監察辦公室主任蔡小會黨內警告處分；

給予海淀區文旅局黨組書記孫鵬利黨內警告處分；給予海淀區北太平莊街道黨工委書記陳兵黨內

警告處分；給予海淀區北太平莊街道辦事處副主任薛惠排黨內嚴重警告處分；給予大興區青雲店

鎮黨委書記張廷武黨內警告處分；給予大興區青雲店鎮黨委委員、組織部部長楊正鋒黨內嚴重警

告處分。

