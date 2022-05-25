【大國博弈】外交部：美方虛化掏空一中原則，將承擔難以承受代價

《經濟通通訊社２５日專訊》外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，美方近期在涉台問

題上採取的錯誤行徑，中方願意再次強調，美方虛化掏空一中原則，明裏暗裏慫恿支持「台獨」

分裂活動，不僅會給中美關係造成難以挽回的後果，也將使美國承擔難以承受的代價。

針對烏克蘭總統澤連斯基在世界經濟論壇發表視頻演講時，越南副總理黎明慨及其隨行人員

未起立鼓掌並離場，被誤認為中國代表團，汪文斌表示，中國代表團已發表聲明，作出澄清。澤

連斯基總統發表演講時，中國代表團正在與國際能源署署長法提赫比羅爾會談，並不在場。中方

敦促美方有關議員作出更正，不要再散布虛假信息。



＊日本應該推動美方擯棄冷戰思維＊



日本政客近期頻頻發表擁核言論，妄言要同美國「核共享」，引入美核武器。汪文斌回應，

中方注意到有關報道，對此表示嚴重關切。根據《不擴散核武器條約》（ＮＰＴ）規定，無核武

器締約國承諾不直接或間接從任何讓與國接受核武器或對這種武器的控制權。如果日本與美「核

共享」，將違反ＮＰＴ規定，加劇核擴散與核移突風險。如果日方真的在國際安全與軍控問題上

採取負責任態度，就應該切實履行作為無核武器國家的義務，繼續遵守自身承諾的「無核三原則

」，不得以任何形式尋求核武器。作為美國的盟國，日方還應該推動美方擯棄冷戰思維，切實降

低核武器在國家安全政策中的作用，承擔起核裁軍特殊、優先責任，為維護全球和地區的戰略平

衡與穩定做出應有的貢獻。（ｃｔ）

