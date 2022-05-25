【新冠肺炎】國家醫保局發函地方：不得用醫保支付大規模核酸費用

《經濟通通訊社２５日專訊》據內媒《第一財經》報道，內地多地醫保部門近日陸續收到國

家醫保局通知，明確提出用醫保基金支付大規模人群核酸檢測費用不符合現行醫保政策規定，要

求相關地區立即整改。

據一位醫保業內人士表示，近日南方某地向國家醫保局請示是否可用醫保基金支付大規模人

群核酸檢測費用，國家醫保局辦公室回復這種做法「不符合現行規定」，要求該地立即整改，並

將函件內容抄告全國３１個省市的醫保部門。

據內媒報道，地方層面早前並未統一常態化核酸檢測的支付方式。核酸成本對地方財政的壓

力較大，因此從個別城市的規定看，目前的檢測費用７０％－９５％由醫保報銷，財政負擔僅約

兩成。華創證券宏觀研究團隊曾發研報指出，結合檢測量和單價變化估算，測算疫情至今核酸費

用約３０００億元（人民幣．下同），其中今年前４個月已花近１５００億元，常態化核酸費用

八二開計算，餘額３﹒６萬億元的全國醫保足夠全民２天一測３年半的時間。這一結論引起坊間

核酸檢測擠佔「看病錢」討論。

不過也有文章指出，常態化核酸令地方財政感壓力。《第一財經》昨曾發表有關評論文章，

文章引述兩位基層財政局長稱，目前地方財政收入增長乏力，而常態化核酸費用支出規模較大，

對地方財政造成很大壓力。文章中建議中央應承擔部分核酸支出。（ｄｗ）

