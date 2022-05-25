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25/05/2022 09:26

【大國博弈】ＱＵＡＤ召開之際，中俄軍方繞日本執行空中戰略巡航

　　《經濟通通訊社２５日專訊》由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」
（ＱＵＡＤ）在日本召開之際，日本防衛省２４日指，中俄空軍總共４架轟炸機當天以共同編隊
繞行日本周邊，日方航空自衛隊戰機緊急升空監視。據《新華社》報道，根據中俄年度軍事合作
計劃，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空，實施例行性聯合空中戰略巡航。俄羅斯國
防部亦表示，俄中戰機在亞太地區執行聯合巡邏任務，歷時１３小時，俄羅斯出動圖－９５轟炸
機。俄羅斯表示，日本同南韓戰機期間有升空。
　　日本放送協會（ＮＨＫ）分析，中俄軍機聯合繞行日本周邊上空具有牽制ＱＵＡＤ的意圖，
防相岸信夫也指中俄此舉很可能是兩國選在ＱＵＡＤ峰會的時機作出挑釁。
　　ＱＵＡＤ昨於日本東京的首相官邸舉行峰會，會後聲明提到，美日印澳４國「強烈反對任何
旨在改變現狀和加劇區內緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動」，日本首相岸田文雄表明絕不能允
許類似俄羅斯入侵烏克蘭的事件在印太地區發生。峰會聲明同時提出被指針對中國的衛星監控非
法捕魚倡議，以及被指要抗衡中國「一帶一路」的基建支援與投資項目。（ｗｌ）

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