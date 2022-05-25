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25/05/2022 09:56

《股林淘金－林家亨》美股逆地反彈，港股跌勢喘定

　　《股林淘金》昨天（２４日）美股早段持續下跌，道指曾經跌超過５００點，後來跌幅收窄
，道指收市時倒升４８點，但納指仍然以跌２７０點收市，科技股普遍下跌。龍頭電車股
Ｔｅｓｌａ下跌６﹒９３％，　蔚來、小鵬、理想汽車在美ＡＤＲ分別下跌７﹒２９％－
８﹒５６％不等。港股在美國ＡＤＲ比例指數下跌４３點。預計港股今跌勢喘定，在保歷加通道
中軸線２０２６０點之下附近拉鋸，等待Ａ股市場氣氛轉好，短期仍然是處於弱勢格局。
　　昨天中國政府宣布在未來將推出６００億之汽車購置稅稅項寬免，刺激汽車股板塊上升。但
新能源汽車板塊股價卻有回吐，因有美資大行研究報告指出：今次的汽車減免稅項措施是有利於
燃油汽車之銷售。故此傳統汽車板塊上升，新能源汽車股價反而下跌。
　　筆者認為新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）過去兩周連番上升後升幅過龍而出現健康性
調整，並非是基本質素出現問題。另外汽車稅項減免細節尚未出籠，現時評論燃油車的受惠程度
是大過新能源汽車似乎言之尚早。但是從過去一個月中國汽車市場的分析，新能源汽車已經出現
本年第三次加價，但燃油汽車竟然出現個別減價，證明個別車企之燃油汽車存量可能出現過高，
故今次的汽車購置稅減免可以幫助這類車企清存貨，減低財務風險。但長遠而言，這裏傳統燃由
汽車屬於黃昏企業，不值得追捧。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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