【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７１點子，報６﹒６６００

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣中間價四連漲，續刷逾兩周高；人民幣兌一美元即期匯
率（ＣＮＹ）今早跟隨高開７１點子，報６﹒６６００，上個交易日即期匯率收盤報
６﹒６６７１。
歐洲央行行長拉加德日前暗示即將加息，鷹派言論支撐歐元持續走強。美元則回落至一個月
來新低，紐約尾盤美匯指數下跌０﹒３０，至１０１﹒７７。（ｗｌ）
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