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即市新聞

25/05/2022 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６６點，報６﹒６７３７兩連貶

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美匯回落至一個月新低，人民幣中間價四連漲，即期匯率
（ＣＮＹ）今早跟隨高開７１點子後走勢偏軟，較上個交易日４時３０分收盤價跌６６點子，錄
兩連貶。全日在６﹒６５６２至６﹒６７７５之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４３點子，報６﹒６８１２。
　　交易員稱，本周市場對歐洲央行加息預期不斷推高歐元人氣，另外美國樓市數據也引發經濟
增長擔憂，美元短期可能偏弱；不過人民幣還受國內疫情擾動，短期或圍繞６﹒６５一線寬幅震
盪；接下來重點關注美聯儲會議紀要。交易員還表示，衰退擔憂升溫施壓美債收益率，中美利差
暫時維持在一定水平，一年期掉期小幅回升，不過接下來美聯儲料持續加息，掉期中期仍持續承
壓。
　　平安證券最新觀點認為，中國經濟已過「至暗時刻」，估計今年年末美元兌人民幣匯率的上
限或在６﹒８５左右，年內最高值有可能突破這一水平，但「７」這個關鍵點仍難突破。
　　與此同時，國家外匯局資本項目管理司副司長王蕾，今日在一個中國資本市場視頻會議上表
示，最近在人民幣疲軟的情況下，外國投資從中國撤退的情況「得到了很好的控制」，中國政府
將繼續開放對外和對內的投資渠道。王蕾認為，在證券投資中，資金流入和流出都很自然，這種
局部調整不會改變中國跨境資本流動的整體平衡。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５５０，較上個交易日升１６點子，錄
四連漲，續創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報６﹒６５６６。（ｗｌ）

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