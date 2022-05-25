【樓市鬆綁】廈門降首套單位房貸利率，最多下調３５基點

《經濟通通訊社２５日專訊》據內媒報道，被認為是二線城市代表的福建省廈門市，首套住

房商業性個人住房貸款利率下限獲調整為不低於貸款市場報價利率（ＬＰＲ）加１０個基點。以

現行五年期以上ＬＰＲ計算，首套單位房貸利率將由上月的４﹒９％下降到目前４﹒５５％，下

調幅度達到３５個基點。（ｅｙ）

