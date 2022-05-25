【新冠肺炎】上海郵政今日起恢復個人寄遞特快專遞服務

《經濟通通訊社２５日專訊》上海正在緩慢推進復工復產，據《澎湃新聞》報道，上海郵政

ＥＭＳ自今日起，上海郵政有序恢復個人寄遞ＥＭＳ特快專遞服務，非協議客戶的個人用戶，有

條件的可前往附近ＥＭＳ營業部網點交寄特快專遞郵件，協議客戶的個人交寄，通過雙方約定條

件允許的方式進行攬收或自行前往ＥＭＳ網點交寄。（ｅｙ）

