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25/05/2022 13:00

【ＦＯＣＵＳ】央媽促提升「政治站位」，穩經濟近「震撼彈」關口

　　【ＦＯＣＵＳ】國常會周一（２３日）剛剛公布３３項措施穩經濟；央媽再接再厲，發聲要
求金融機構加大信貸投放力度；國務院據報周三（２５日）下午將再召開全國穩經濟大盤電視電
話會議。
　
＊加大信貸投放力度，支持延期還本付息＊
　
　　從上海４月社會消費品零售按年近腰斬（－４８﹒３％），到全國居民中長期貸款（房貸為
主）２月及４
月接連錄２００７年以來罕見負增長，消費和地產兩大引擎急劇減速，到底要如何對沖節節上升

經濟下行壓力？　　
　　繼人行副行長劉國強１月喊話「把貨幣政策工具箱開得再大一些，避免信貸塌方」後，央媽
掌門易綱周一再接連出席兩大會議，明確要求金融系統「進一步提高政治站位」，加大信貸投
放力度，「全力以赴」穩住經濟基本盤。
　　具體措施包括：圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金
融支持力度；保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫
情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息；將今年普惠小微貸款支持工具額度和
支持比例增加一倍等。　
　
＊最大懸念：新發特別國債及大派消費券＊
　
　　如何解讀？其一，意味政策優先更明確的從「去槓桿、降債務」轉向「穩增長」；其二，
在動態清零的大背景下，政策發力的一大重點是保護市場主體，降低其現金流壓力。針對上述
兩大方向，最大的懸念有二：會否再新發特別國債，會否大面積派錢或消費券。
　　對於前者，上一次新發特別國債為２０２０年５月，規模１萬億直達市縣基層用於抗疫，此
前兩
次新發則是１９９８年２７００億補充四大行資本，及２００７年１﹒５５萬億作為國家外匯投
資公司資本金。
　　對於後者，深圳、成都、廣州等城市近期相繼發放消費券，但仍存在人均金額較小、使用
限制過多等問題。而從首４個月居民存款增量高達７﹒１２萬億，按年增逾２萬億看，居民消費
意願
急需引導。
　　眼見繼ＩＭＦ上月下調中國全年增長預期至４﹒４％後，標普、惠譽本月分別下調預期至
４﹒２％、
４﹒３％，摩通、瑞銀本周再分別大削預期至３﹒７％、３％，政策出招或正接近「震撼彈」級
別關口。

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