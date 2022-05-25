【大國博弈】外媒突曝新疆問題調查，駐英使館斥指摘是惡意誹謗

《經濟通通訊社２５日專訊》聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ

Ｂａｃｈｅｌｅｔ）周一開始對中國進行為期六天的訪問，行程中包括到訪新疆的烏魯木齊和喀

什。多國密切關注此次訪問。

在此之際，全球１４家傳媒機構聯合發布「新疆警察文件」，包括２８００多張新疆被拘留

者的照片、新疆前黨委書記陳全國２０１７年的內部講話，以指控維吾爾人遭到迫害和大規模拘

留的程度，包括未成年人士。

外媒報道指是黑客入侵新疆官方資料庫，再將文件交給德國學者鄭國恩。鄭國恩指文件是新

疆當局大規模拘禁維族人的證據。當中有文件指前新疆自治區黨委書記陳全國，曾在內部講話指

警衛可擊斃試圖逃跑的人；亦有文件指稱是公安部長趙克志２０１８年的內部講話，提到要增加

資金及擴建新疆的拘留設施。

英國外相卓慧思發聲明，指外洩的新疆文件細節令人震驚，顯示中國針對維吾爾穆斯林及其

他少數族裔的規模非同尋常，包括強迫勞動、嚴格限制宗教自由、將父母與子女分離、強迫節育

以及大規模監禁等，英方仍然致力追究中方的責任。她又敦促中國容許正訪華的巴切萊特可以充

分及不受限制地進入新疆，以實地進行徹底評估。



＊駐英使館：指摘是惡意誹謗＊



就英國廣播公司（ＢＢＣ）發布涉疆報道，指稱新疆存在「再教育營」「大規模拘禁」，中

國駐英大使館對此堅決反對及強烈譴責。發言人指，ＢＢＣ有關報道罔顧客觀事實，散布編造的

故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗。

發言人表示，新疆「再教育中心」「大規模拘禁」等說法是徹頭徹尾的謊言。一些反華政客

、媒體及學者反覆造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮

穩定、遏制中國發展。重申涉疆問題根本不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐、反分裂、去

極端化問題。

在北京，外交部發言人汪文斌批評，這批文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，指媒體

散播謊話及謠言。（ｃａ）（ｚｚ）

