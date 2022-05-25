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25/05/2022 16:01

【新冠肺炎】台灣新增８﹒９萬宗本土病例，多７６人死創單日新高

　　《經濟通通訊社２５日專訊》台灣本土確診繼續上升趨勢，台灣中央流行疫情指揮中心公布
，今日新增８９３５２宗本土病例，另境外輸入３７宗。
　　指揮中心指出，今日新增７６例本土病例死亡個案，創單日新高，為４６例男性、３０例女
性，年齡介於３０多歲至９０歲以上，皆屬重度感染個案。（ｃａ）

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