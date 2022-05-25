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25/05/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》亂世之下，「穩」字當頭

　　《投資智慧》２０２２年開局全球，新冠肺炎疫情疊加俄烏衝突，大宗商品價格高位波動，
外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，造成全球經濟的重大挫折。至此，世界銀行將２０２２年全球
經濟增長預測值下調０﹒９個百分點，降至３﹒２％，更預期歐洲和中亞地區經濟萎縮４﹒１％
。中國作為全球第二大經濟體，在亂世洪流中也無法獨善其身。國務院總理李克強在３月５日的
政府工作報告中提出，今年發展的主要預期目標是ＧＤＰ增長５﹒５％左右。這一增速較去年有
所下降，但考慮到日趨複雜的國際環境、國內疫情多點散發，既涉及上海等萬億級ＧＤＰ大市，
又波及吉林等農業大省；輻射區域廣鏈條長，經濟下行壓力階段性加大，要成功實現ＧＤＰ增長
５﹒５％左右也實屬不易。
　
　　回顧２０２１年，中國ＧＤＰ增速達到８﹒１％。但分季度看，一季度同比增長１８﹒３％
；二季度增長７﹒９％；三季度增長４﹒９％；四季度增長４％，呈現依次遞減的趨勢，經濟下
行壓力明顯。早在去年年底，中央經濟工作會議就提出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝
擊、預期轉弱」三重壓力，因此強調經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。
　
　　日前召開的國務院常務會議進一步部署穩經濟一攬子措施，包括６方面３３項措施，努力推
動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。一是財政及相關政策，在更多行業實施存量和增量
全額留抵退稅，增加退稅１４００多億元，全年退減稅２﹒６４萬億元。二是金融政策，對中小
微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央
企發放的９００億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。三是穩產業鏈供應鏈，優化復工
達產政策。四是促消費和有效投資，階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元；因城施策支持剛
性和改善性住房需求。五是保能源安全，調整煤礦核增產能政策；再開工一批能源項目。六是造
好失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯
動機制。
　
　　此次國務院常務會部署穩經濟一攬子措施，轟轟烈烈的拉開了穩經濟浪潮的帷幕。這些政策
不僅在宏觀層面推動經濟穩定，更在微觀層面著力保市場主體、保就業、保特定困難群體。隨著
地方政府對政策的逐項細化和具體落實，將穩住經濟基本盤，並有效推動消費、地產、基建等行
業的持續復甦，相關板塊的龍頭企業有望持續受益，或有助於中港股市進一步回穩走強。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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