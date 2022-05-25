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即市新聞

25/05/2022 15:06

《拆局麒想－林嘉麒》贛鋒多方向急速發展，有足夠資金實力嗎？

　　《拆局麒想》中國連續多年成為全球最大的新能源汽車市場，動力電池需求旺盛。有數據指
，２０２１年中國動力電池產量為２１９﹒７ＧＷｈ，同比增長１６３﹒４％，其中磷酸鐵鋰電
池產量為１２５﹒４ＧＷｈ，佔總產量的５７﹒１％，同比增長２６２﹒９％。贛鋒鋰業
（０１７７２）業務包括加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等，既然行業前
景佳，公司自然是積極多方向擴展。
　
　　公司最新宣布，通過全資孫公司ＧＦＬ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ與稀美資源（０９９３６）
及中國銀河國際簽署了框架股份認購協議，ＧＦＬ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ擬以每股４﹒０港元
價格認購稀美資源發行的６０００萬股新股份，股權認購的總金額為約合２﹒４億港元，完成後
，將持有稀美資源約１６﹒７％的股份。稀美資源是全球主要的鉭鈮生產企業，濕法產能位居世
界前列。公司指，與稀美資源將有潛在的協同作用，但未詳細說明。事實上，鉭在電子、冶金、
化工、原子能、超導技術、汽車、航空航太、醫療衛生等許多領域均有重要應用，而電容器是鉭
最大的應用領域，世界上３４％的鉭用於製作鉭電容器。鉭電容器具有高容量、低損耗、耐溫差
、長壽命等特點，多項優異性能是其他電容器無法達到的，因而被廣泛用於通訊、電腦、汽車、
儀器儀錶、航空航太和國防軍工等領域，估計部分可與新能源汽車生產使用有關。
　
　　公司在此通告中，明列了最近三年已披露的其他框架性協定或意向性協定情況，驚醒了筆者
，去年有與深圳市科信通信技術簽訂《戰略合作協定》、與宜春經開區管委會簽署《投資合同書
》、與阿根廷Ｊｕｊｕｙ省政府以及阿根廷Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｒｇｅｎｔｉｎａ簽署《合作備忘錄》、與江西省豐城市人
民政府簽署《投資合同書》和《投資補充合同》、與四川省達州市宣漢縣人民政府簽署《招商引
資協定》及《招商引資補充協議》、與Ｕｍｉｃｏｒｅ　Ｓ　Ａ簽署《鋰產品供應條款清單》。
大部分不只是ＭＯＵ，而且是合同，估計投資金額不少。贛鋒新型鋰電池科技產業園項目繼去年
與重慶兩江新區簽約後，將新增投資４６億元（人民幣．下同），新增１０Ｇｗｈ固態電池、磷
酸鐵鋰動力及儲能電池電芯產能，項目全部達產後預計產值２００億元。今年１月有與青海省海
西州人民政府簽署《戰略框架協議》、５月有與中國長江電力股份有限公司、重慶三峽水利電力
（集團）股份有限公司及長江綠色發展私募基金管理有限公司簽署《合資備忘錄》。
　
　　項目可以說是接踵而至，財報顯示，贛鋒鋰業上市以來的投資活動產生現金流量淨流出累計
高達１８４億元，而自２０１８年開始公司的投資金額逐年增加，在２０２１年就至少斥資５０
億元在海外市場進行投資。近年收購案有阿根廷、澳洲、墨西哥等海外布局，也有在青海、內蒙
古、江西等地投資項目。事實上，業績總算有交代，去年度營業額大增１倍，其中金屬鋰及鋰化
合物業務增長了１﹒１倍。儘管現金及現金等價物由２０２０年的１７億，大增至５２億，但投
資活動的現金流出就由２０１８年至２０２１年連連遞增，由２３﹒６億增至３９﹒６億元，而
到２０２１年度更急升至６１﹒７５億元。雖然總負債與總資產比率只是３３％，總負債與股東
資金比率是５８﹒９％，兩者均屬健康，發展仍有財力支持。不過，過去兩年的多項合作協議日
陸續上馬，相信５２億元資金遠不足夠，而資金又從那裏來呢？是銀貸？還是小股東幫幫手呢？
《元宇證券基金投資總監　林嘉麒》
　
＊筆者無持有以上股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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