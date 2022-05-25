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即市新聞

25/05/2022 11:38

《樓市亮話－湯文亮》點解有咁多銀主盤賣唔出

　　《樓市亮話》有老友認為預測樓市，其中一個比較容易方法，就是睇市場有多少銀主盤放售
，如果不太多，樓市仍然是健康，但是除了數量多之外，放售的銀主盤賣唔出，樓市的確有危機
，現在樓市的確有這個情況，但又唔見得樓市有危機，老友話不明白。今年放售的銀主盤有
１５０個，只有４０個成交，其他仍然待售，本來只有１５０個銀主盤的確不能說是太多，但放
售的銀主盤有咁多賣唔出，代表要減價出售，理論上樓市有下調壓力，但現在出現的銀主盤其實
不應該出現，如果業主按金管局的要求借貸，我夠膽講，到現時為止，一個銀主盤都不應該出現

　
　　現在出現的銀主盤，銀主並不是銀行，因為如果買樓問銀行借錢，超過１２００萬的物業最
多只能借五成，少過１２００萬而要借八九成的就要申請按保，樓價比高峰時只下跌了幾個％，
又點會出現銀主盤。
　
　　現在的銀主盤並不是問銀行借錢，而是問財務公司借錢，有但不多買樓的人在開始買樓的時
候，已經直接問財務公司借錢，大多數先問銀行借錢，甚至全數繳付，直至那些問銀行借錢的業
主無能力供樓，或者全數繳付的業主有需要，他們便會問財務公司借錢，倘若那些業主不能按時
還錢給財務公司，他們的物業便會被財務公司沒收，變成銀主盤，造成樓價稍為下跌，銀主盤便
立刻出現的現象。而事實上那些物業資產值仍然大幅高於欠債，銀主亦不心急將銀主盤賣走，因
為一日未賣，一日仍然有利息收入，對於業主也是好事，如果銀主盤未賣，仍然有機會贖回，賣
走就乜都冇，結果造成一個假象，就是有太多銀主盤賣唔出，其實背後的故事並不是樓市有問題
，而是個別業主未能按時還款，物業被財務公司沒收，是個人理財不善，並不是樓市不佳。《紀
惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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