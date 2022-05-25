【企業盈警】雅士利國際（１２３０）料中期盈轉虧最高近２億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》雅士利國際（０１２３０）公布，基於對截至４月３０日止４

個月未經審核綜合管理帳目的初步評估，預期截至６月３０日止中期虧損不超過１﹒９５億元人

民幣，去年同期純利約４４２０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因內地新冠肺炎疫情對市場產生負面影響；及原料奶粉成本上漲致使

生產成本上升。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

