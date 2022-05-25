《日入而息》中國傳召開穩經濟大盤會議，本港新增２５１宗確診

《今天重點》

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港鐵（０００６６）疫情影響首４個月業務，續在海外市場探索商機；下半年討論票價調整安排

，東鐵綫事故涉監控系統錯誤著燈；周永健、方正及鄧國斌退任公司獨立非執行董事

國泰（２９３）要求機組人員本月起以指定程式記錄所有在港行蹤

友和集團（０２３４７）明起招股，入場費５２５２﹒４元

據報永利（０１１２８）下半年向管理層推九折支薪及換股計劃

薛永恒稱年底諮詢網絡安全法，暫無政府系統被禁用

許正宇稱今年第四季將就規管眾籌活動諮詢公眾；港交所４月新接獲上市申請２２份，新股上市

步伐未有放慢

本港新增２５１宗確診，輸入個案２８宗；學校錄１９宗陽性呈報，國際英文幼稚園新增１宗個

案

財新：全國穩住經濟大盤電視電話會議今午召開

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《即日市況》

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恒指全日高收５９點報２０１７１，科指高收１１點報４０４３

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《深滬股市》

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滬指彈１﹒２％收復三千一，部分修補裂口惟成交回落

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《美元匯價》

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英鎊不宜過分看好，初步阻力１﹒２６５０

歐元最新報１﹒０６６８╱７０，日圓最新報１２７﹒１４╱１５

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《公司業績》

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石藥集團（０１０９３）首季純利跌４﹒６％至１４億元人民幣

金泰能源（０２７２８）經審核年度少賺７０﹒７％，不派息

中國東方集團（００５８１）今年首季經營溢利按年增１﹒６９倍

ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）去年多賺１﹒１倍，末期息２﹒６日圓

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《公司資訊》

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港鐵（０００６６）疫情影響首４個月業務，續在海外市場探索商機；下半年討論票價調整安排

，東鐵綫事故涉監控系統錯誤著燈；周永健、方正及鄧國斌退任公司獨立非執行董事

小米（０１８１０）發布兩款Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ系列新手機

國內數字醫藥平台藥師幫向港交所提交上市申請

騰盛博藥（０２１３７）月底收市後成ＭＳＣＩ中國小型股指數成分股

據報永利（０１１２８）下半年向管理層推九折支薪及換股計劃

中海油（００８８３）Ａ股超額配股獲行使增發３﹒９億股，穩價期結束

鄭州銀行（０６１９６）２億股Ａ股周五流通，佔總股本近２﹒５％

匯控（００００５）港英再回購近２８萬股，涉資１３８１萬元

據報知乎（０２３９０）裁員３０％包括高管，因未達收支平衡

Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ目標５年內增長１０倍，會物色環球併購項目

第七大道（００７９７）斥３﹒３億元人民幣入股合夥企業，投資上海超矽半導體

美聯（０１２００）澳門樓市第二季交投有望回升至逾千宗成交

平安好醫生（０１８３３）成立毛髮健康中心

聯交所表示下周一起取消仁天科技控股（００８８５）上市地位；聯交所對華營建築（０１５８

２）六名董事及浙江省國有資本作紀律行動

友和集團（０２３４７）明起招股，入場費５２５２﹒４元

龍資源（０１７１２）與芬蘭公司共同管理及資助金礦廢料清理工作

固生堂（０２２７３）附屬購國宗濟世中醫醫院，涉５３７２萬元人民幣

和鉑醫藥（０２１４２）已完成產品１期臨床試驗首例患者給藥

保誠（２３７８）委任Ａｎｉｌ Ｗａｄｈｗａｎｉ為集團執行總裁

會德豐料ＫＯＫＯ ＨＩＬＬＳ次季推逾３９０伙

戴明鈞獲委任為宏利亞洲首席執行官，接替華康堯

香格里拉（亞洲）（０００６９）按股份獎勵計劃授出１２４５﹒８萬股股份

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《神州民企》

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快手（０１０２４）子公司與騰訊計算機就遊戲業務達成合作協議

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《中國要聞》

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國務院發意見，要求進一步盤活存量資產擴大有效投資

滬市高風險公司較２０１８年高峰期下降近七成

研究表示海口成內地去年最佳表現城市，ＦＤＩ三年第一

財新表示全國穩住經濟大盤電視電話會議今午召開

王毅同印尼外長通電話，就二十國巴厘島峰會交換意見

習近平會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特

國資委表示推動央企採取措施助力中小企業紓困解難

中國移動投資成立數字私募公司，註冊資本１億元人民幣

五千入貨賣一萬七，華倫天奴北京分店遭罰外界疑惑

上海鼓勵國有科創載體為小微科技企業減免租金

上海嘉定區新增一處中風險地區

疑誤判成人教育商機，開課吧被曝欠薪欠尾數啟大裁員

中證協安青松稱建設中國特色的註冊制

人行續１００億７天逆回購利率持平，零投放零回籠

中國與巴西進一步促進多領域跨境投資和經貿合作

人民日報表示國產軟件產業做大做強正當其時

深圳券商營業部３月經營回暖，虧損數量縮減至四成

金科股份股價續破底，控股股東再有７５１萬股被強平

中國人民財產保險公司副總裁沈東被「雙開」

黑龍江省糧食局原局長胡東勝嚴重違紀違法被開除黨籍

廈門降首套單位房貸利率，最多下調３５基點

統計表示５月地方債發行規模已超１﹒２萬億創歷史次高

中餐連鎖品牌「老鄉雞」衝刺Ａ股ＩＰＯ

自動駕駛測試許可證在加州被撤，小馬智行表示國內測試正常推進

上海表示拒不接受個人防疫信息核驗，場所可拒絕其出入

財政部表示發揮政府性融資擔保機構增信作用

世銀批准中國綠色和碳中和城市項目，促進生物多樣性

報道指人行窗口指導銀行，要求５月信貸同比多增

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９％，報１６１０４﹒０３點

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《其他消息》

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薛永恒稱年底諮詢網絡安全法，暫無政府系統被禁用

許正宇稱今年第四季將就規管眾籌活動諮詢公眾；港交所４月新接獲上市申請２２份，新股上市

步伐未有放慢

政府修例提高職安健罰則，羅致光稱已平衡僱主利益；羅致光稱４６０間院舍未符合新規格，分

階段提升最低人手規定

楊潤雄稱教育局首輪基本法測試約七成人合格

消委會表示財物損毀爭議應先蒐集實證，商戶應採合理措施保障訪客

田北辰稱金鐘站事故涉列車故障虛報，與信號或供電系統無關

男團ＭＩＲＲＯＲ演唱會首以實名制售票，康文署表示減低門票炒賣；康文署去年錄７４０宗「

炒場」投訴，按年大增７倍

被問及會否留任行會，陳智思稱是時候由新面孔上場；陳智思稱Ｍ＋當代藝術反映現實，取笑或

諷刺性質沒有問題

教育局表示《基本法》考試或逐步推至幼稚園、代課老師

政府下月交版權修例，對未獲授權以牟利為目的版權作品施刑事制裁

薪趨會確認薪酬趨勢調查結果，冀低層公務員薪酬調整跟隨中層

深股通額度全日用３３億元，外資結束兩日淨流出；滬股通額度全日用３７億元，外資淨流入３

４億元

３香港擔任巴塞爾藝術展香港展會５Ｇ流動寬頻服務供應商

銀聯攜手ＢｏＣ Ｐａｙ及Ｔａｐ ＆ Ｇｏ參與電子消費券計劃

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《大國博弈》

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ＱＵＡＤ召開之際，中俄軍方繞日本執行空中戰略巡航

國防部表示中俄戰略巡航檢兩軍協作水平，不針對第三方

東部戰區表示近期台海多軍種演練是對美台勾連嚴重警告

王毅視像晤德國外長：脫勾斷鏈的鼓譟不符合雙方利益

外交部表示美方虛化掏空一中原則，將承擔難以承受代價

外電稱中國尋求與近１２個太平洋島嶼達警務安全合作

德國因人權問題正改變對華政策，中方稱反對謊言抹黑

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《新冠肺炎》

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本港新增２５１宗確診，輸入個案２８宗

學校錄１９宗陽性呈報，國際英文幼稚園新增１宗個案

何栢良稱社距措施放寬後疫情未見明顯反彈，符合預期

全國昨增確診本土約５００宗，上海黃浦開展三輪核酸

北京新增４１例本土確診和６例無症狀感染者

天津疫情升溫５８個地鐵站關閉，和平區全域靜態管理

上海郵政今日起恢復個人寄遞特快專遞服務

台灣新增８﹒９萬宗本土病例，多７６人死創單日新高

源栢樑稱星月樓疑無開鮮風機，洗手間抽風系統有問題

陳肇始稱外傭檢疫酒店房增至逾２萬間，有需要會調整；長期病

患或長者染疫可安排送院隔離

國家醫保局發函地方：不得用醫保支付大規模核酸費用

太古城麥當勞增１名食客染疫，２１個環境樣本呈陰性

歐家榮稱星月樓通風系統已運作正常，可以正常營業

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