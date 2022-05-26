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即市新聞

26/05/2022 07:46

《日出而作》歐美股市全線反彈，聯儲局維持穩步加息政策

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３２１２０﹒２８　升　１９１﹒６６　０﹒６０
　　標普５００　　　　　３９７８﹒７３　升　　３７﹒２５　０﹒９５
　　納斯達克　　　　　１１４３４﹒７４　升　１７０﹒２９　１﹒５１
　　倫敦富時１００　　　７５２２﹒７５　升　　３８﹒４０　０﹒５１
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４００７﹒９３　升　　８８﹒１８　０﹒６３
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２９８﹒６４　升　　４５﹒５０　０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２７﹒１５，歐元兌美元
１﹒０６９２

　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南華集團（００４１３）４２４萬元售清水灣俱樂部會籍料賺２８３萬元　
　　高鑫零售（０６８０８）全年盈轉虧７﹒４億人幣，派息４﹒５港仙　　　
　　網易（０９９９９）首季賺４４億人幣跌１％，派息每股６﹒４４美仙　　
　　盛業控股（０６０６９）７５５０萬人幣售應收帳，料賺３６０萬人幣　　
　　首都創投（０２３２４）中期盈轉虧４９７０萬元，不派息　　　　　　　
　　博富臨置業（００２２５）中期純利１２６４萬元，升９３％，派息４仙　
　　南華金融（００６１９）１５７萬元沽東航（００６７０）Ｈ股蝕１７萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嘉和生物（０６９９８）治療淋巴瘤產品獲臨床試驗許可　　　　　　　　　
　　ＨＹＧＩＥＩＡ（０１６５０）遭聯交所增１項額外復牌指引　　　　　　　
　　大灣區聚變力量（０１１８９）核數師永拓辭任，提投資分類疑慮　　　　　
　　中國海外（００６８８）發第三期中期票據，籌最高３０億人幣　　　　　　
　　進昇集團（０１５８１）建議５股併１股，再１供１籌５４００萬元　　　　
　　澳獅環球（０１５４０）４７４０萬元購澳洲書籍印刷業務　　　　　　　　
　　中木國際（０１８２２）供應家具產品予海信房地產，訂戰略合作　　　　　
　　宏安集團（０１２２２）租啟鑽商場經營街市，租賃負債７６８０萬元　　　
　　碧桂園（０２００７）今年發第一期內地債，籌５億人幣　　　　　　　　　
　　康聖環球（０９９６０）主席黃士昂４４萬元增持２０萬股，續增持　　　　
　　優通未來（０６１６８）委兩獨立非執董，兩董事辭任　　　　　　　　　　
　　國能國際資產（００９１８）５０００萬元購力世紀鐘表及配飾業務　　　　
　　時富投資（０１０４９）１４９０萬元購東方海外（００３１６）近６萬股　
　　時富金融（００５１０）１５００萬元購東方海外（００３１６）５﹒７萬股
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　濰柴動力（０２３３８）４２２３萬人幣回購３６０萬股　　　　　　　　　
　　越秀地產（００１２３）發第二期債籌２１﹒５億人幣　　　　　　　　　　
　　洛陽鉬業（０３９９３）擬最高５億人幣回購Ａ股　　　　　　　　　　　　
　　山東黃金（０１７８７）首發應收帳債權，籌２０億人幣　　　　　　　　　
　　絲路物流（００９８８）遭上市覆核委員會維持停牌決定　　　　　　　　　
　　山高金融（００４１２）獲惠譽上調評級至「Ａ－」　　　　　　　　　　　
　　水發興業（００７５０）擬購控股股東吉林風電場，訂備忘　　　　　　　　
　　時富投資（０１０４９）１４９０萬元購東方海外（００３１６）近６萬股　
　　時富金融（００５１０）１５００萬元購東方海外（００３１６）５﹒７萬股
　　南華金融（００６１９）１５７萬元沽東航（００６７０）Ｈ股蝕１７萬元　
　　龍源電力（００９１６）發超短融券，籌１０億人幣　　　　　　　　　　　
　　北控潔能（０１２５０）建議改名「山高新能源集團」　　　　　　　　　　
　　國泰君安（０２６１１）最高逾１０億人幣增持華安８％　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國心連心化肥（０１８６６）天欣煤業獲批全面試產　　　　　　　　　
　　帝王實業（０１９５０）主席劉靜辭任，委３新執董　　　　　　　　　　
　　恒鼎實業（０１３９３）債務重組建議獲多數債權人批准　　　　　　　　
　　快手（０１０２４）與主要股東騰訊（００７００）訂遊戲合作及營銷框架
　　先鋒醫藥（０１３４５）戰略合作鑫宏，擬大連建廠承接除鏽防腐業務　　
　　中能國際（０１０９６）知悉前執董張文彬遭江蘇動感提訴訟獲受理　　　
　　百融雲（０６６０８）首季收入４﹒５億人幣，同比增１０％　　　　　　
　　雲遊控股（００４８４）獨立非執董王棟退任，韓軍不任副總裁　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　銀保監：鼓勵險企加大停駛營運車輛支持，延後繳保費
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　加息前景明朗化歐元走強，美元回落至１個月新低
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　拜登訪問剛結束，北韓今晨密集發射３枚彈道導彈　　
　　美國德州爆當地歷來最血腥校園槍擊，至少２１人死亡
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　商務部回應ＩＰＥＦ：不應歧視排他，損害現有機制
　　外交部緊急約見日本駐華公使，就涉華錯誤言行交涉
　　外媒突曝新疆問題調查，駐英使館斥指摘是惡意誹謗
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海增３８７例病
　　例社會面增１例，
　　黃浦全員三輪核酸
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　主要加密貨幣行情
　　大行連環唱淡，貝
　　萊德憂收水過急　
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