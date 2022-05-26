《日出而作》歐美股市全線反彈，聯儲局維持穩步加息政策

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３２１２０﹒２８ 升 １９１﹒６６ ０﹒６０

標普５００ ３９７８﹒７３ 升 ３７﹒２５ ０﹒９５

納斯達克 １１４３４﹒７４ 升 １７０﹒２９ １﹒５１

倫敦富時１００ ７５２２﹒７５ 升 ３８﹒４０ ０﹒５１

法蘭克福ＤＡＸ １４００７﹒９３ 升 ８８﹒１８ ０﹒６３

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２９８﹒６４ 升 ４５﹒５０ ０﹒７３

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２７﹒１５，歐元兌美元

１﹒０６９２





《公司業績》

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南華集團（００４１３）４２４萬元售清水灣俱樂部會籍料賺２８３萬元

高鑫零售（０６８０８）全年盈轉虧７﹒４億人幣，派息４﹒５港仙

網易（０９９９９）首季賺４４億人幣跌１％，派息每股６﹒４４美仙

盛業控股（０６０６９）７５５０萬人幣售應收帳，料賺３６０萬人幣

首都創投（０２３２４）中期盈轉虧４９７０萬元，不派息

博富臨置業（００２２５）中期純利１２６４萬元，升９３％，派息４仙

南華金融（００６１９）１５７萬元沽東航（００６７０）Ｈ股蝕１７萬元

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《公司資訊》

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嘉和生物（０６９９８）治療淋巴瘤產品獲臨床試驗許可

ＨＹＧＩＥＩＡ（０１６５０）遭聯交所增１項額外復牌指引

大灣區聚變力量（０１１８９）核數師永拓辭任，提投資分類疑慮

中國海外（００６８８）發第三期中期票據，籌最高３０億人幣

進昇集團（０１５８１）建議５股併１股，再１供１籌５４００萬元

澳獅環球（０１５４０）４７４０萬元購澳洲書籍印刷業務

中木國際（０１８２２）供應家具產品予海信房地產，訂戰略合作

宏安集團（０１２２２）租啟鑽商場經營街市，租賃負債７６８０萬元

碧桂園（０２００７）今年發第一期內地債，籌５億人幣

康聖環球（０９９６０）主席黃士昂４４萬元增持２０萬股，續增持

優通未來（０６１６８）委兩獨立非執董，兩董事辭任

國能國際資產（００９１８）５０００萬元購力世紀鐘表及配飾業務

時富投資（０１０４９）１４９０萬元購東方海外（００３１６）近６萬股

時富金融（００５１０）１５００萬元購東方海外（００３１６）５﹒７萬股

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《國企紅籌》

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濰柴動力（０２３３８）４２２３萬人幣回購３６０萬股

越秀地產（００１２３）發第二期債籌２１﹒５億人幣

洛陽鉬業（０３９９３）擬最高５億人幣回購Ａ股

山東黃金（０１７８７）首發應收帳債權，籌２０億人幣

絲路物流（００９８８）遭上市覆核委員會維持停牌決定

山高金融（００４１２）獲惠譽上調評級至「Ａ－」

水發興業（００７５０）擬購控股股東吉林風電場，訂備忘

時富投資（０１０４９）１４９０萬元購東方海外（００３１６）近６萬股

時富金融（００５１０）１５００萬元購東方海外（００３１６）５﹒７萬股

南華金融（００６１９）１５７萬元沽東航（００６７０）Ｈ股蝕１７萬元

龍源電力（００９１６）發超短融券，籌１０億人幣

北控潔能（０１２５０）建議改名「山高新能源集團」

國泰君安（０２６１１）最高逾１０億人幣增持華安８％

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《神州民企》

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中國心連心化肥（０１８６６）天欣煤業獲批全面試產

帝王實業（０１９５０）主席劉靜辭任，委３新執董

恒鼎實業（０１３９３）債務重組建議獲多數債權人批准

快手（０１０２４）與主要股東騰訊（００７００）訂遊戲合作及營銷框架

先鋒醫藥（０１３４５）戰略合作鑫宏，擬大連建廠承接除鏽防腐業務

中能國際（０１０９６）知悉前執董張文彬遭江蘇動感提訴訟獲受理

百融雲（０６６０８）首季收入４﹒５億人幣，同比增１０％

雲遊控股（００４８４）獨立非執董王棟退任，韓軍不任副總裁

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《中國要聞》

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銀保監：鼓勵險企加大停駛營運車輛支持，延後繳保費

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《匯市走勢》

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加息前景明朗化歐元走強，美元回落至１個月新低

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《國際要聞》

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拜登訪問剛結束，北韓今晨密集發射３枚彈道導彈

美國德州爆當地歷來最血腥校園槍擊，至少２１人死亡

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《大國博弈》

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商務部回應ＩＰＥＦ：不應歧視排他，損害現有機制

外交部緊急約見日本駐華公使，就涉華錯誤言行交涉

外媒突曝新疆問題調查，駐英使館斥指摘是惡意誹謗

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《新冠肺炎》

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上海增３８７例病

例社會面增１例，

黃浦全員三輪核酸

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

大行連環唱淡，貝

萊德憂收水過急

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