《出旗制勝－麥穎儀》美團績前一度回軟，外界料虧損或擴大

《出旗制勝》近期大市走勢有所回軟，截至周三（２５日）中午，恒指較上周五（２０日）
跌４７７點，再度回落至１０天線之下，徘徊於２００００點關口附近。參考
ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站五日（５月１８－２４日）輪證資金流，樂觀資金流為７﹒６億，悲觀
資金流則為５﹒９億，比例約為５６：４４，樂觀取向資金稍多於悲觀，輪證投資者整體對於後
市取態好壞參半。投資者如看好恒指，或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際
槓桿１０﹒４倍，引伸波幅２７﹒２％，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期
；如看淡，或可留意恒指沽１６０３３，行使價１７０００點，實際槓桿７﹒２倍，引伸波幅
３５﹒９％，換股比率６２００兌１，２０２２年０９月２９日到期。
美團（０３６９０）將於下周四（２日）公布其首季度業績，公司股價自４月２２日開始由
低位１３０﹒１元展開反彈，其後曾多次觸及１７８元附近並回調，周三中午報１６１﹒２元，
升１％。消息指外界預計美團２０２２年首季虧損較２０２１年首季虧損按年或擴大１８﹒４％
至３３﹒３％。市場或關注早前美團優選宣布退出甘肅、青海等業務後的新業務策略、產品
ＳＫＵ調整、以及如何提升投資回報率等。投資者如看好美團或想趁業績前部署好倉，或可留意
美團購２６５７８，行使價２０８﹒８８元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅６７﹒９％，換股比
率１００兌１，２０２２年０７月２８日到期；如看淡，或可留意美團沽１５４５０，行使價
１０５元，實際槓桿２﹒８倍，引伸波幅８２﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年１０月
２８日到期。
恒生指數公司公布恒指季檢結果，中芯國際（００９８１）為其中一個新染藍股份，而瑞聲
科技（０２０１８）則遭到移除。
結果公布後，中芯股價周一（２３日）裂口高升，截至周三中午已較周五收市消息公布前升
約５％。投資者如看好中芯，或可留意中芯購１３１７４，行使價２０元，實際槓桿５﹒２倍，
引伸波幅５３﹒４％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９日到期。
至於瑞聲截至周三中午，曾創５２周新低，低見１５﹒３元。如看好瑞聲，或可留意瑞聲購
１２９９９，行使價２１﹒８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅６２﹒７％，換股比率１０兌１
，２０２２年０９月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
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