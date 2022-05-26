《行內行外－梁崇讓》冀港府新班子多了解弱勢群體

《行內行外》前美國總統特朗普時代，曾公開宣告美國優先政策，一切以美國為先，這突顯

了美國的世界霸權和野心，同時也表現堅決打壓中國崛起的決心，美國的多項霸權政策令全球的

資金流動出現變化。長期的量化寬鬆（ＱＥ）政策令美股受到追捧，既是在疫情肆虐下仍屢創新

高。但踏入今年，其通脹加劇和息口上升，大大影響了全球的經濟狀況，牽動了投資者在資金流

上的部署。俄烏戰爭令全球通脹加劇變化，產業鏈供求失衡，加上多間國際大型企業公布業績強

差人意，全球股市也因此而出現急跌。



＊民生無改善＊



股市表現疲弱，投資大師和分析員紛紛出來唱淡，有分析家說「熊」已出現，並將結束美國

多年量化寬鬆的牛市。因此香港投資者和僱員的強積金資產也縮水了，相信港府外匯基金的投資

也不例外，而中港股市在內地政府維穩政策和前時已調整不少的情況下，大市跌勢暫可喘定，恒

生指數尚可險守２００００點關口。香港投資市場環境欠佳，民生自然受到極大影響，經濟和民

生環環相扣，中港通關、住房、就業和民生跟經濟息息相關，上周在「行內行外」文章中已論及

通關不易，「上樓難」和「買屋難」等問題。此外，香港的貧富懸殊和就業問題也不易解決，就

業則涉及工資、工時、就業機會和環境、就業發展和前景等範疇，以上種種問題解決不了，民生

永遠無法改善，政府民望也無法上升，民怨也無法減少，雖然這些問題都是由來已久，但確是實

實在在多年來至今都無法解決，甚至還在惡化，何解？這是政府的問題嗎？



＊劏房戶急增＊



有報道指香港貧窮人口有１６５萬人，如以香港的總人口計算，差不多每４﹒５人便有一個

人是貧窮的，如以總勞動人口計算，那便是差不多每兩個工作人口便有一個人跌進貧窮線了，聽

起來真令人吃驚！而事實香港貧富懸殊的問題是亞洲區最嚴重，其堅尼系數多年來已高於

０﹒５３以上的水平，更是亞洲中最高的，但更奇怪的是香港人均ＧＤＰ全球排名常列世界前茅

，而且年年有所增長，但劏房戶卻是愈來愈多。有數據顯示，現時香港的劏房數目已超過１０萬

間，居於劏房人數超過２２萬，筆者相信劏房戶的數字還是低估了，因現時劏房單位已擴展至工

廈和豪宅，這類新趨勢的數字更難估計，如加上露宿者，到處流浪的「遊牧」群體更是無法統計

。

至於香港ＧＤＰ可持續增長，為甚麼貧富懸殊差距繼續擴大和貧窮戶不斷增多呢？現時的社

會現象是否正是「不患寡而患不均，不患貧而患不安」呢？為甚麼內地政府近期積極打壓壟斷行

為和推行共同富裕的目標，是否就是擔心出現貧富不均的現象呢？只因貧富不均容易引起社會不

穩定吧。劏房的出現相信也是「住房難」衍生出來的，這也是形成貧富差距愈來愈大其中因素之

一。



＊外判釀剝削＊



筆者也曾經提及在彌敦道也出現售兩餸飯的平民化店舖，而且還大排長龍，更有媒體報道有

吃二手飯的情景出現，那社會的經濟和民生會是怎麼情況呢？上周政府統計處公布失業率上升至

５﹒４％，失業人數達２０﹒６１萬人，只是早前政府聲稱因政府推行的政策，貧窮人口已減至

５５萬人，吹噓已有約１１０萬人脫貧，可信嗎？從兩餸飯的興起和出現長長的人龍，事實的真

相也無須再多說了！至於要解決香港就業問題也頗為複雜，在資本主義社會，剝削勞工已是制度

下的特質，只是政府應責無旁貸為勞資雙方作出平衡，香港政府帶頭外判和自僱制度發展至今已

成為剝削勞工的最佳榜樣和最好的卸責藉口。

在互聯網時代，加上疫情肆虐，「自由工作者」這名詞應運而生，並發揚光大，美其名是時

間自由和多勞多得，其真相實是受僱職位匱乏，只是被逼自僱的陳腔濫調。相信最終這些「自由

工作者」又會失去議價能力，又是大財團均分利益的天下，舉如內地的外賣騎手，滴滴打車司機

等都可算自由工作者，這便是最佳例證，最終的話語權還是落在平台財團的手中，若不是內地有

關當局出手整頓，相信這類「自由工作者」的權益已被剝削到苦不堪言。但香港同類的工種又有

誰給他們保障呢？工會的「行內行外」文章已提訴Ｎ次了，只是一直未受社會和有關當局關注，

那真要看政府新班子如何與貧窮人士、勞動階層、弱勢群體等共開香港的新篇了？



＊弱勢被漠視＊



後記：香港還有一個怪現象，有調查指出香港雖有最低工資的防護網，但很多辛勞工作的打

工仔，其收入比領綜緩金還低，因此有低薪收入人士問政府是否鼓勵低收入者拿取綜援而放棄工

作呢？此外，多年來最低工資永遠追不上通脹水平，更何況踏入今年，兩電、公共交通和商品物

價不斷上升，但在疫情下市面百業蕭條，不少商店、企業出現結業潮，失業率飆升，本港打工仔

遑論加薪吧！不過，此時立法會增加議席和擴建會址用地；政府重組架構和增聘人手，可算進取

，現更傳出全體公務員今年恢復加薪，高級及首長級官員的加幅可能高達７％以上，真是令人羡

慕的一群啊！在黑暴和疫情爆發期間，某些公務員被批評為不稱職甚至違反國安法，如今仍加薪

有望，可見特區政府的大度啊！這又是否新特首期望能與公務員團隊共同開新篇的手法呢？

可是單靠佣金收入的證券及期貨業從業員成為政府和港交所剝削收入的犧性品已近２０年，

現時還要面對「零佣金」的苦戰，在百物和服務費都在全加價下，唯是證券及期貨業的佣金無法

提升，更被財雄勢大的財團以送股免佣的手法掠奪客戶，金融機構不是慈善機構，無論投資和投

機都有風險，那投資真的有免費午餐嗎？金融業始終是受規管的行業，只是有關當局為甚麼仍是

採取視而不見的態度呢？那還是留待投資者自己想想吧！此外，金融服務業從業員大多是受規管

的持牌人士，表面上是受僱人士，但實際很多是自僱人士，沒有佣金收入便是零收入，沒有收入

算不算是失業呢？又有沒有資格領取臨時失業援助金呢？這金融服務業受政府漠視的弱勢群體，

應只是社會冰山一角。「行內行外」文章也說過證券業是社會的縮影，真希望特區政府新班子能

多多關注，多走入業界弱勢群體了解，否則又如何與大眾和弱勢群體共同開新篇呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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