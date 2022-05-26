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即市新聞

26/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》八卦何價

　　《缸邊隨筆》昨日（（２５日）３３板塊升跌情況：


　　迄１２：３０，上升板塊：２２；下跌板塊：１１。

　　至４：３０收，上升板塊：２１；下跌板塊：１２。



　　前市恒指收：２０１１２﹒１０。

　　昨市恒指收：２０１７１﹒２７，升５９﹒１７。

　　前市期指收：２０１１４。

　　昨市期指收：２０１２１，升７。

　　前市高水：２；昨市低水：５０。

　　前市大市成交：１１３６﹒３９億元。

　　昨市大市成交：１０３４﹒１０億元，減１０２﹒２９億元。

　　前市期指成交：１１０４５０張。

　　昨市期指成交：１４０４８２張，增３００３２張。

　　手機，帶來了個社交平台社會，我傾向叫之做八卦平台社會，因為這些平台除了親友的問候
關懷外，更多的是八卦。不是？用戶每天會用幾多分鐘去問候親友，又會用幾多小時去八卦、八
卦？

　　八卦即是揭人或窺探他人私隱，辦平台的機構，一方面謂會保障用戶私隱，但實質上是口惠
而實不至，直到法庭判令要認真執行保障用戶私隱時，不少社交平台，如Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
Ｓｎａｐ等的廣告收入就大減。其股價就大跌，這個一跌，就跌出個股「禍」來，在三、五、七
年後，部分社交平台或要執笠、關閉。

　　影響所及，美投資者大力撤出科技股，轉投實實在在的能源股，是高盛最新的調研總結。

　　錢，跑出股市，去了邊？

　　（１）買債，故美十年債息下跌低於２﹒８厘；

　　（２）投入美儲局的ＲＲＰ暫避風頭。

　　近日寄泊資金逾兩萬億美元。

　　這些寄泊資金何時會重投股市，就是美股壓力消退時。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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