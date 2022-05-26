【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨，有貨食胡或收息？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》踏入股份除淨的高峰期，不少投機者趁機在除淨日

前部署股份，希望在短時間內賺取股息，帶動股價在除淨日前造好，亦衍生「炒除淨」的投機操

作。投機者應如何衡量股價是否已經反映中長線投資者收取股息的意欲，避免買入股份後賺息蝕

價？



＊中石化率先除淨，除淨前買入注意事項＊



除淨日是用來確認股東收取股息的權益，在除淨當日，權益已被除去，故在當日或之後買入

股份的股東，並不能獲取相關權益。

以中石化（００３８６）為例，除淨日為下周二（３１日）。換言之，有意買入收取中石化

的股息的投資者，最遲須於下周一（３０日）買入。至於中海油（００８８３）、中石油

（００８５７）的除淨日分別是下月９日及２０日。

據三桶油早前公布的派息政策，中石化派發末期息０﹒３６１６元，以上日收市價計

４﹒０９元計，周息率達１４﹒０２厘；中海油及中石油的周息率分別為１０﹒０９厘及

６﹒９４厘。雖然三桶油的周息率看似吸引，但目前有意部署的投機者須提防賺息蝕價的風險！

事關股價在除淨後，會扣除股息金額。股價其後能否重上除淨前水平，則視乎不同因素。

參考昨日（２５日）除淨的東方海外（００３１６）及中移動（００９４１），兩股在除淨

後的走勢各有差異。東方海外受惠染藍、航運需求高企等因素，股價持續強勢，暫時連升五個交

易日。截至半日，股價飆３﹒７％，收報２４７﹒８元創新高。單計除淨後，股價累漲５﹒５％

。至於中移動，昨日高見５２﹒４元後便無力再上，今日半日跌１﹒５％，收報５０﹒２５元；

除淨後累軟０﹒４％。



＊林家亨：三桶油強勢宜食一半胡，對油股前景審慎＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，三桶油月由月內低位顯著反彈，很大程度已將股價反映在內，現價買入

股份收息的值博率低。從技術分析角度而言，三股均屬強勢，近日均曾觸及保歷加通道頂部。林

家亨不建議投資者高追油股，宜待股價回落才部署；有貨者，則先沽售一半持貨獲利，餘下一半

持有待收取股息。

至於油股前景應如何判斷？近日有傳歐盟擬對從俄羅斯進口的石油徵收關稅，加上憧憬中美

原油需求上升，帶動油價重上１１０美元水平。不過，林家亨指出，油價難再有大幅上升的空間

，即使維持高企，對提升中資煉油企業的盈利幫助不大，主要因為油企須支付石油特別收益金。

當油價高於６５美元時，油企將被徵收「暴利稅」，稅項隨油價由２０％逐步提升至４０％，增

加油企的開支。三桶油中，林家亨首選主營上游業務的中海油，籲待股價回落至１０﹒５元才買

入，並且只作區間部署，目標價１１－１２元。

