《盤後部署》恒指明天或現反彈，煤炭股獲資金追捧，短線可吼兗礦

《經濟通通訊社２６日專訊》港股今天先升後跌，高開１００點報２０２７２，惟走勢迅速

轉弱，開市不足一小時已跌至１９８７８全日最低位，直至午市前跌幅略為收窄，半日低收２５

點報２０１４５，午後維持窄幅上落。恒指收報２０１１６，跌５５點或跌０﹒２７％，主板成

交９５５﹒０６億元。國企指數報６８７７，跌２１點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報

４０３３，跌９點或跌０﹒２４％。

內地股市回升。上證綜合指數報３１２３，升１５點或升０﹒５０％，成交３７７３﹒６５

億元人民幣。深證成份指數報１１２０６，升６３點或升０﹒５７％，成交１９９５﹒５３億元

人民幣。



＊石藥績後受壓，全日跌逾５％＊



部分醫藥股成為拋售對象。石藥（０１０９３）首季純利按年跌４﹒６％至１４億人幣，股

價高開約１﹒５％後隨即下跌，最低見７﹒２元，其後跌勢略為穩定，收市跌５﹒１％，報

７﹒４４元。藥明生物（０２２６９）今天低開近１％後跌幅擴大，早段曾跌近４％，午後跌勢

未止，最低見４９﹒７元，收市跌４﹒９７％，報５０﹒６５元；中生製藥（０１１７７）跌

２﹒５８％；潤藥（０３３２０）跌３﹒５６％；新華製藥（００７１９）Ａ股漲停，Ｈ股逆市

升９﹒１２％。

科技股方面，美團（０３６９０）開市不足一小時已急速跌至１５２﹒４元全日最低位，惟

收市跌幅收窄，跌０﹒６９％，報１５８﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）在ＡＴＭＸＪ中跌幅

較多，跌１﹒５２％，報８１﹒１元；騰訊（００７００）及小米（０１８１０）最後回升不足

１％。知乎（０２３９０）上日跌近一成，並在收市後公布首季虧損擴至逾６億元人民幣，今天

平開高收，升０﹒４９％，報２０﹒５５元。績後快手（０１０２４）繼續造好，盤中高見

６８﹒１元，收市升１﹒５７％，報６７﹒８元。

部分資源股繼續炒上，中海油（００８８３）公布超配３﹒９億股Ａ股，多籌４２億元人民

幣，股價連升兩日，收市升１﹒５８％，報１１﹒６元，為「三桶油」中升幅較多的股票；兗礦

（０１１７１）擬折讓１４％發可轉債，全面擁有兗煤澳大利亞（０３６６８），股價全日強勢

，高開近３％，中段一度升逾５％，高見２６﹒６元再破內新高，收市升４﹒９９％，報

２６﹒３元。



＊１０天及２０天線開始扭轉跌勢＊



大市方面，全日成交較上日少７９億元，資金淨流入額就較上日少３７億元，成交額持續偏

弱。主要科技股是日資金流入情況均不理想，當中阿里巴巴、京東及小米的大戶主要買入比率不

足一半，京東的大戶主動買沽比率甚至只有４４：５６，再加上近日北水入市取態較飄忽，又沒

有利好消息帶動，已反映近期港股陰跌的情況。

在日線圖上，恒指今天最高位２０２７２為開市價，最低曾跌至１９８９０，惟及後跌幅略

為收窄，反映在兩萬點附近處好淡爭持。目前恒指仍受制於１０天及２０天線，惟兩條平均線走

勢略為上升，ＭＡＣＤ牛差仍平穩，明天有機會反彈至２０５００點水平。



＊兗礦有望重上２７﹒４４元歷史高位＊



個股方面，煤炭股近日走勢良好，即使國家發改委近期大力規管煤炭價格，最新表明煤炭領

域經營者哄抬價格行為嚴重者或被吊銷營業執照，股價仍抽升。當中，兗礦走勢較強，近５天大

戶平均主動買沽比率為６０：４０，５天平均更錄得１﹒０１億元資金淨流入，在近期悶市中受

追捧。股價在日線圖上已沿著保力加通道頂部持續上升，月線圖更呈均線多頭形態，加上獲資金

支持下，相信短線強勢會持續，有望重上２０１１年５月的歷史高位２７﹒４４元。（ｅｒ）

