【外圍經濟】南韓央行連續第５次加息，加幅５０基點至１﹒７５厘

《經濟通通訊社２６日專訊》南韓央行周四（２６日）決定將基準利率上調２５個基點，至

１﹒７５厘，是自去年夏季以來連續第５次加息，亦是新任行長李昌鏞本月初就任以來首次加息

，反映他將延續抑制通脹的政策。

南韓央行於４月亦加息２５個基點，官方統計數據顯示，南韓４月ＣＰＩ按年升４﹒８％，

是２００８年１０月以來新高。（ｊｆ）

