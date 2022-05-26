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26/05/2022 10:08

【國際要聞】安理會日內就加強制裁北韓決議案投票

　　《經濟通通訊社２６日專訊》北韓周三（２５日）密集試射３枚彈道導彈，聯合國安理會料
將於當地時間周四（２６日）下午，就美國提出的加強對北韓制裁決議草案進行投票。
　　據南韓軍方表示，北韓周三首先發射的一枚導彈，是洲際彈道導彈，飛行約３６０公里，高
度５４０公里，很可能是３月試射失敗的新型火星－１７導彈。若以正常角度發射，首枚導彈射
程可覆蓋美國本土，另外２枚短程彈道導彈則可打擊南韓和駐韓美軍基地。（ｊｆ）

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