【外圍經濟】消息指蘋果計劃今年組裝２﹒２億部手機，與去年相若

《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述知情人士稱，蘋果要求供應商今年組裝約２﹒２億部

ｉＰｈｏｎｅ手機，與去年大致相同。市場早前預測今年ｉＰｈｏｎｅ產能接近２﹒４億部，但

在高通脹、俄烏戰爭、供應鏈斷裂等問題下，手機業今年開局艱難，影響生產預期和銷量。市場

預測，今年全球手機產量將收縮２％。（ｊｆ）

