《台股攻略－黃振宇》台股先升後跌，再度失守萬六點

《台股攻略》美股全面上升，台股加權指數今日（２６日）早段走揚，但大市高位受壓，台

積電震盪走跌，金融及航運股同步回落，拖累指數跌勢擴大，最終收１５９６９點，跌１３５點

，再度失守萬六點關口，成交金額為２２１３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出

１４６﹒３７億元。

電子權值股方面，台積電收５１４元，跌１﹒９％，市值下滑至１３﹒３２兆元；聯發科同

步震盪走低，收８３３元，跌１﹒２％；其他電子權值股普遍走弱，瑞昱、華碩及南亞科均跌

１％至２％，廣達、台達電及日月光投控則逆市上揚，分別升１﹒３％、０﹒７％及０﹒４％。

金融股無力撐市，玉山金跌２﹒５％，兆豐金跌０﹒８％，第一金跌０﹒４％，中信金跌

０﹒２％，金控雙雄富邦及國泰金分別微升０﹒３％及０﹒２％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海

跌２﹒５％，陽明跌１﹒２％，長榮跌０﹒７％；散裝航商的慧洋 ＫＹ、台航及中航亦分別升

２﹒９％、２﹒４％及１﹒３％。美系外資料伺服器平台的升級更換周期延長，將不利台廠出貨

，因此下調半導體廠信驊評級，消息令信驊股價重挫超過８％，收１９７０元，失守２０００元

關口；緯穎跌停，收７９１元，其他大價股方面，譜瑞 ＫＹ跌３﹒１％，ＡＥＳ－ＫＹ跌

２﹒８％，世芯－ＫＹ跌７﹒３％。此外，台灣疫情嚴峻，高中以下學生於本周停止實體上課，

維持遠距教學，遊戲廠商乘勢推出新品或遊戲改版搶攻宅經濟商機，消息刺激遊戲股上揚，辣椒

及昱泉漲停，華義升６﹒５％，歐買尬升１﹒２％，網龍升０﹒６％，隆中升近１％。砷化鎵

（ＧａＡｓ）晶圓代工廠的宏捷科於６月股東會改選六席董事及三席獨董，而董事候選名單中，

大股東中美晶董事長徐秀蘭續獲提名。鋼聯於今日召開股東會表示，去年取得１１項廢棄物回收

許可於今年初已開始為集團貢獻收入，而下半年陸續展開含鋅污泥等廢棄物處理項目，將帶動集

團收入及獲利增長，並預計成為台灣廢棄物循環產業龍頭。

近日台灣當地的新冠肺炎疫情升溫，多名學生確診，影響台股表現，指數在萬六點關口爭持

，建議投資者現階段宜慢慢分注吸納前景較好的電子股、汽車零件及航運股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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