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26/05/2022 17:42

《台股攻略－黃振宇》台股先升後跌，再度失守萬六點

　　《台股攻略》美股全面上升，台股加權指數今日（２６日）早段走揚，但大市高位受壓，台
積電震盪走跌，金融及航運股同步回落，拖累指數跌勢擴大，最終收１５９６９點，跌１３５點
，再度失守萬六點關口，成交金額為２２１３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出
１４６﹒３７億元。
　　電子權值股方面，台積電收５１４元，跌１﹒９％，市值下滑至１３﹒３２兆元；聯發科同
步震盪走低，收８３３元，跌１﹒２％；其他電子權值股普遍走弱，瑞昱、華碩及南亞科均跌
１％至２％，廣達、台達電及日月光投控則逆市上揚，分別升１﹒３％、０﹒７％及０﹒４％。
金融股無力撐市，玉山金跌２﹒５％，兆豐金跌０﹒８％，第一金跌０﹒４％，中信金跌
０﹒２％，金控雙雄富邦及國泰金分別微升０﹒３％及０﹒２％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海
跌２﹒５％，陽明跌１﹒２％，長榮跌０﹒７％；散裝航商的慧洋　ＫＹ、台航及中航亦分別升
２﹒９％、２﹒４％及１﹒３％。美系外資料伺服器平台的升級更換周期延長，將不利台廠出貨
，因此下調半導體廠信驊評級，消息令信驊股價重挫超過８％，收１９７０元，失守２０００元
關口；緯穎跌停，收７９１元，其他大價股方面，譜瑞　ＫＹ跌３﹒１％，ＡＥＳ－ＫＹ跌
２﹒８％，世芯－ＫＹ跌７﹒３％。此外，台灣疫情嚴峻，高中以下學生於本周停止實體上課，
維持遠距教學，遊戲廠商乘勢推出新品或遊戲改版搶攻宅經濟商機，消息刺激遊戲股上揚，辣椒
及昱泉漲停，華義升６﹒５％，歐買尬升１﹒２％，網龍升０﹒６％，隆中升近１％。砷化鎵
（ＧａＡｓ）晶圓代工廠的宏捷科於６月股東會改選六席董事及三席獨董，而董事候選名單中，
大股東中美晶董事長徐秀蘭續獲提名。鋼聯於今日召開股東會表示，去年取得１１項廢棄物回收
許可於今年初已開始為集團貢獻收入，而下半年陸續展開含鋅污泥等廢棄物處理項目，將帶動集
團收入及獲利增長，並預計成為台灣廢棄物循環產業龍頭。
　　近日台灣當地的新冠肺炎疫情升溫，多名學生確診，影響台股表現，指數在萬六點關口爭持
，建議投資者現階段宜慢慢分注吸納前景較好的電子股、汽車零件及航運股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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