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即市新聞

26/05/2022 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證最新街貨量分布的啟示

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融
業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控
（００００５）、中電（００００２）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選
中國移動（００９４１）、李寧（０２３３１）與電能實業（００００６）。
　　港股好淡雙方開始收歛攻勢，採取觀望態度。恒指牛證與恒指熊證的重貨區現分別位於
１９８００－１９８９９與２０８００－２０８９９。後者共涉及２０隻恒指牛證，若被全部殺
掉殺傷力將等同１０３８張恒指期貨好倉。另一方面，前者共涉及２３隻恒指牛證，若被全部殺
掉，殺傷力將等同８１６張恒指期貨淡倉。此外，由於１９７００－１９７９９亦累積了１７隻
恒指牛證，我們須提防恒指會被推抵至１９７００，到時將會產生合共２２７８張恒指期貨淡倉
的殺傷力。總括而言，港股短期後市先行向淡的機會依然較大。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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