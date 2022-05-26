《談國論企－黎偉成》中國警告美挺台獨須出難以承受代價

《談國論企》中國外交部發言人汪文斌在２０２２年５月２４日的記者例會，就美國總統拜

登的「軍事介入」挺台胡言，表示如果美方在錯誤的道路上走下去，將給「中美關係造成難以挽

回的後果」，「最終也將使美國付出難以承受的代價」，是相當直接嚴正的警告。中國近年積極

強力的軍備現代化建設、頻密精準的軍事演練，肯定會在美國人更露骨挺民進黨露骨地搞「台獨

」，採軍事行動難免，兩岸最終統一是肯定的。



＊大陸軍事現代化科技化頻仍實戰演練佔優＊



我要一而再指出，美國民主、共和兩黨最近多年來的其中最大共識，是仇華反華壓華，特別

是由（１）奧巴馬時任美國總統之時已啟動「重返亞洲」政策，實際是要聯群結隊圍堵中國。

（２）特朗普則在政經科技等多方面攬炒，並單方對華輸美商品強行加徵關稅。（３）拜登更是

明目張膽違背三個《中美聯合聲明》既定的「一個中國」原則，售武和容許美國政客政棍甚至若

干官員赴台，更惡劣者為支持台灣以「觀察員」身份參與世界衛生組織會議，頻仍緊密的挑釁中

國維護國家主權和領土完整的紅線；到２０２２年５月２３日在東京回答有記者問「如果台灣發

生（如烏克蘭）這情況，你願為保護台灣而介入軍事行動嗎？」，拜登簡單地回應「Ｙｅｓ」（

我譯：會的），赤裸裸暴露美國搞「台獨」分裂中國的惡毒蛇蠍心腸。中國要從言到行狠狠教訓

美帝，乃肯定回應。

尤其是中國國家主席習近平３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話，已嚴正、直接警告

美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，後者亦誓神辟願的表示「不

尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，結果是所「承諾」

的「不做」，都完完全全顛倒過來壞事做到足，予我以感是：「陰毒王」拜登絕對不可信，要狠

狠教訓之！

由是汪文斌毫不留情的警告「如果美方在錯誤的道路上走下去，將給中美關係造成難以挽回

的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價」，我相信中國對美挺「台獨」所要承受的「難以

挽回的後果」和「難以承受的代價」，有好幾個方面：

最重要的，是（一）既然中方就美方就台灣問題表示會「軍事介入」，作出回應為將使美國

「付出難以承受的代價」，解讀可為：美方進一步挑戰中國主權紅線作任何形式的軍事介入，難

以承受的其中重大代價，就避免不了軍事衝突。果如是，我相信中國的軍事力量絕對可與美國較

量，理由為（Ｉ）中國軍隊和國防建設現代化，艦艇、戰機、導彈等都是新建的和高尖現代化、

信息化，更有地球任何一個角落無可逃避的精準的「天眼」，和５Ｇ＋的建設和應用站在世界最

先進前列，打現代、信息戰，對美國現有設備陸續過時的艦隊，有優勢。

至於（ＩＩ）實戰，即使沒有，但大陸軍隊（ｉ）在台灣周遭進行的實彈演練，相當頻密，

（ｉｉ）攻島、登島，強大的演練和軍備，已為強項；（ｉｉｉ）各種先進短、中遠程導彈皆備

。



＊可要求國際社會譴責制裁推動台獨黑手＊



同樣重要的，是（二）中國在美國一旦挑釁地推手「台獨」由言而至行，由小動作變本加厲

的大動作搞甚麼「獨立」行動，到忍無可忍、避無可避之時，最終不得不採取軍事行動以處理和

解決問題，而美國又貿然作出軍事介入，就是干犯到中國的主權，中國可以在聯合國公開嚴正譴

責美方，甚至要求對美作出制裁，因：聯合國是由主權國家組織的國際組織，而中華人民共和國

是聯合國承認的唯一的中國，台灣屬中國的領土，為中國的主權，故美國以行動搞「台獨」，要

付出的代價，難以承受。

即然（三）美國一旦搞「台獨」行動，甚至軍事介入，當然就是中國的「不友好」國家，中

國可以對美作出制裁，甚至要求包括歐盟、日本、澳洲等國家對美作出制裁，美國不僅在實質的

利益大受損失，國際聲譽也頓然黯然無光。



＊宜制台灣法專項宣示主權以法正視聽＊



建議（四）中國繼《反分裂國家法》後制定《台灣法》，專項地宣示對台灣的主權，以法以

正視聽，和強有力的反對台島境內外的「台獨」勢力，會予以強力的打擊，和採取包括軍事行動

等處理方式，以法打擊「台獨」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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