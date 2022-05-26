《駐京專電》美團推「共享員工」，商戶可申請將員工轉為駐店騎手

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》美團外賣商戶在京開展「共享員工」招募
，商戶可申請將員工註冊為駐店美團騎手。註冊後的騎手將優先配送所在店鋪外賣訂單，配送服
務所得全部歸騎手所有。目前，美團在北京市房山區已經推進了與首批商戶的「共享員工」合作
。
５月１日北京全市實施暫停堂食的社會面防控措施，食肆只能提供外賣服務。
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