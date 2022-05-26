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即市新聞

26/05/2022 09:27

【內房困局】深圳二手房掛牌量上升，業主感慨房子難賣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》近期，內地多個城市陸續鬆綁樓市調控政策。作為一線城市的
樓市風向標之一，深圳樓市調控政策目前並沒有發生變化，但深圳的二手房掛牌量卻在不斷增加

　　《證券時報》引述深圳房地產中介協會相關人士稱，確有二手房掛牌量上升的情況，這或與
當前市場復甦有所關聯，業主出售意願變得積極。同時，各機構熟悉房源發布新規後，發布系統
委托的房源量開始增多，綜合導致掛牌量上升。
　　不過，許多手上握有二套房的業主卻表達出另一個觀點：「之前一直在猶豫要不要把手上空
出的房子拿出來賣，但考慮到目前的樓市調控和市場表現，覺得不想再等。」也有業主出於自身
經濟因素，準備套現；也有改善型業主賣房置換。
　　深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，截至５月２３日，深圳共有３﹒６８萬套有效
二手房源在售，其中龍崗區有１０７７１套，佔總量２９﹒２％。寶安區有６９０９套排第二，
佔總量１８﹒８％。福田區有５７３８套排第三，佔總量１５﹒６％。
　　在深圳二手房掛牌數量上升的同時，成交量卻仍然低迷。自去年２月實施二手房參考價之後
，深圳二手房住宅成交量一度走出「７連跌」態勢，到去年１１月才出現轉暖跡像，但成交量也
僅維持在２０００套上下，與業內關注的５０００套榮枯線相去甚遠。有業主感慨，房子都掛牌
３個多月了，看房的人也不多，今年行情還沒有發生明顯變化，二手房並不好賣。（ｌｃ）

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