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即市新聞

26/05/2022 12:10

《午市前瞻》專家料中央不會大力刺激經濟，百度更值博阿里勢危

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收報２０１４５，跌２５點或０﹒１３％，主板
成交５３２﹒４２億元。恒生中國企業指數報６８８７，跌１１點或０﹒１７％。恒生科技指數
報４０５４，升１０點或０﹒２６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３３５元，升１元或０﹒３％，成交３１﹒９億元；美團收報
１５８﹒８元，跌０﹒９元或０﹒５６％，成交２１﹒０１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒３
元，跌１﹒０５元或１﹒２８％，成交１９﹒２７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美
團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

＊張智威：中央此時灌水成效不大＊

　　近日恒指成交偏小，連日維持陰跌狀態。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示
，早已預期全年走勢偏淡，因受美國經濟及中國政策兩邊拉扯所影響，港股將維持窄幅波動。他
表示現時保力加通道位於１９３００至２１８００之間，暫可以此為支持及阻力位。
　　張智威補充，美國將維持加息步伐，股市難有表現；而中國則會繼續有刺激經濟措施出台，
但預期中央會維持目前的力度，主要原因疫情變化難以捉摸，中央此時大水滿灌成效也未必顯著


＊百度走勢較好，監管風險亦較低＊

　　百度（０９８８８）及阿里（０９９８８）兩大科企日內公布業績，張智威認為兩隻股份盈
利均持續倒退，難以落手選擇。而阿里績前繼續探底，今日曾穿８０元水平；他尤以早前「馬某
某」事件舉例，當時因謠言滿天飛，投資者反應過敏而令阿里股價大跌，反映市場對股份信心極
為脆弱。
　　故若在百度和阿里之間二選一，張智威認為百度相對風險較低，一來技術走勢不會如阿里般
臨近穿底狀態，二來遭受監管力度亦較阿里為小。而且百度亦帶有元宇宙主題，可炒空間相對較
大，他認為現價可以入百度博業績好過預期，上望五十天線１２６元水平。（ｈｃ）

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