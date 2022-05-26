《美元走勢－羅明立》美元上升動力減弱，或需整固

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒２５ １２７﹒５８ １２７﹒１３

歐元╱美元 １﹒０６６５ １﹒０７０６ １﹒０６６３

英鎊╱美元 １﹒２５５９ １﹒２６１２ １﹒２５５２

美元╱瑞郎 ０﹒９６２３ ０﹒９６３３ ０﹒９６０８

美元╱港元 ７﹒８４９１ ７﹒８４９７ ７﹒８４８４

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《美元走勢》周三（２５日）美匯指數略為反彈，美國４月耐用品訂單按月增長０﹒４％，

不及預期。聯儲局５月會議紀要顯示，局方未有打算更激進的緊縮行動，大多數委員認為，未來

兩次會議進一步加息是合適的，現時最大的難題是，如何在推動通脹回落的同時讓經濟軟著陸並

保持失業率不會大幅反彈。紀要的內容令市場認為，美國可能在今年晚些時候放緩緊縮政策。因

此，美國年底時的利率可能在２％附近，比之前預期的為低。

美匯曾經反彈至１０２﹒４５左右，但紀要內容溫和，美元曾經回落至１０２以下。短線而

言，其他國家亦相繼大幅加息，反而更當炒，美元上升動力減弱，估計要整固一下，短線不妨繼

續在歐元的１﹒０５５０╱１﹒０７５０區間操作。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６００ １﹒０７２０ １﹒０５５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 買入紐元 ０﹒６４００ ０﹒６５００ ０﹒６３５０

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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