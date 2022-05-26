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即市新聞

26/05/2022 15:58

《美元走勢－羅明立》美元上升動力減弱，或需整固

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒２５　１２７﹒５８　１２７﹒１３
　　歐元╱美元　１﹒０６６５　１﹒０７０６　１﹒０６６３
　　英鎊╱美元　１﹒２５５９　１﹒２６１２　１﹒２５５２
　　美元╱瑞郎　０﹒９６２３　０﹒９６３３　０﹒９６０８
　　美元╱港元　７﹒８４９１　７﹒８４９７　７﹒８４８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周三（２５日）美匯指數略為反彈，美國４月耐用品訂單按月增長０﹒４％，
不及預期。聯儲局５月會議紀要顯示，局方未有打算更激進的緊縮行動，大多數委員認為，未來
兩次會議進一步加息是合適的，現時最大的難題是，如何在推動通脹回落的同時讓經濟軟著陸並
保持失業率不會大幅反彈。紀要的內容令市場認為，美國可能在今年晚些時候放緩緊縮政策。因
此，美國年底時的利率可能在２％附近，比之前預期的為低。
　　美匯曾經反彈至１０２﹒４５左右，但紀要內容溫和，美元曾經回落至１０２以下。短線而
言，其他國家亦相繼大幅加息，反而更當炒，美元上升動力減弱，估計要整固一下，短線不妨繼
續在歐元的１﹒０５５０╱１﹒０７５０區間操作。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６００　１﹒０７２０　１﹒０５５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　買入紐元　０﹒６４００　０﹒６５００　０﹒６３５０
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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