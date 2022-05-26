【大灣區】匯豐：正部署拓展大灣區，冀通關後更好配合航天城發展

《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如出席「航天

城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇時表示，集團近年來一直發展電子化業務，希望可配合本港

及內地客戶的需要。她表示，大灣區的人口多，亦較為富裕，約４５萬戶家庭可投資資產達到逾

６００萬元人民幣，惟很多大灣區人士於境外投資比例偏低，因此集團近年正在大灣區部署，並

已準備好軟件及硬件，期望通關後集團可更快地配合機管局及ＳＫＹＣＩＴＹ航天城的發展。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌於論壇上表示，大灣區是一個發展潛力大的市場，在人流

及物流上都有完善的網絡，令保險行業有發展空間，亦有很大商機，區內對醫療、教育及投資等

方面均有不同需求。他指出，本港的金融、會計等可提供相關專業技術，加速兩地的人才及知識

交流，本港公司亦可進一步滿足大灣區的醫療需求，加快灣區發展。

醫思健康（０２１３８）執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒表示，香港醫療行業大，亦有政府

規管及保障客戶權益，而封區前行業大部分收入來自大灣區，可見他們對本港醫療服務有信心。

他認為，集團要把握國家政策及利用１１ Ｓｋｉｅｓ平台提供醫療體驗。（ｓｌ）





