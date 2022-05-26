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26/05/2022 17:52

聯想（９９２）：中期淨利潤率目標進度理想，將繼續加大研發投資

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯想集團（００９９２）董事長兼首席執行官楊元慶於網上會
議表示，聯想淨利潤率翻一番的中期目標進度理想，對長期業務表現樂觀及有信心，集團高端化
的策略以及加大研發及投資穩健，長期將可推動收入增長。他指出，為了利用數字化轉型，集團
去年研發費用按年增加４３％，並有望在２０２３－２４財年結束時將其投資比２０２０－２１
財年水平翻倍。
　　楊元慶指，雖然近期經濟受到國內疫情、環球通脹及地緣政治因素所影響，但認為消費者對
設備的需求仍然維持，例如封城期間需要在家工作，對個人電腦的需求亦較熱切，因此認為智能
設備業務集團會有所增長。
　　楊元慶指，芯片供應不足和新冠肺炎導致的供應鏈短缺情況，令到有客戶訂單未能完成，但
基礎設施方案業務集團前景依然強勁。他又相信，以服務為主導的轉型將可為集團帶來長期的可
持續增長。
　　集團執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，集團目標是在中期改善淨利潤率，以及推動研發
及創新，另外還會提高價格克服供應鏈受阻和宏觀不確定性帶來的挑戰。在方案服務業務集團方
面，他指出，目標是利用強大的集團平台，以獲得高利潤率服務的機會，業務規模增長，並成為
集團新的增長引擎，另外將ＴｒｕＳｃａｌｅ打造為全面的即服務產品組合，以捕捉快速增長的
市場需求。
　　在智能設備業務集團方面，黃偉明表示，聯想將繼續推動穩定的個人電腦、平板電腦及智能
手機的高端市場增長，通過創新、效率和全球本地模式進入市場，又利用邊緣計算及物聯網的高
速增長潛力，以及在企業協作和智能家居領域的目標獲得兩位數增長。（ｃｗ）

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