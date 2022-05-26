《本港經濟》４月出口貨值意外上升１﹒１％，進口亦升２﹒１％

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處宣布，今年４月份商品整體出口貨值為３８９０億

元，按年上升１﹒１％，較３月跌８﹒９％及預估跌６﹒９％為佳。４月商品進口貨值為

４２５６億元，按年亦升２﹒１％，勝３月跌６％及預測跌６﹒９％。４月份錄得有形貿易逆差

３６６億元，相等於商品進口貨值的８﹒６％。



＊首四個月商品出口貨值按年升２﹒８％＊



今年首四個月的商品整體出口貨值按年上升２﹒８％。同時，商品進口貨值上升２﹒７％。

今年首四個月錄得有形貿易逆差９９５億元，相等於商品進口貨值的６﹒１％。

今年４月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌２％。此地區內，輸往部分主要

目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地（內地）（跌９﹒４％）和菲律賓（跌

７﹒３％）。另一方面，輸往印度（升７９﹒４％）、馬來西亞（升３３﹒０％）、越南（升

３０﹒３％）和台灣（升２７﹒５％）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其

他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升３１﹒３％）和德國（升

２５﹒３％）。



＊央行收緊貨幣政策及烏克蘭局勢繼續影響短期出口表現＊



政府發言人表示，今年４月商品出口貨值恢復輕微按年增長。雖然由疫情引致的運輸干擾在

該月較後時間稍為紓緩，但仍繼續約束出口表現。輸往內地的出口下跌，輸往美國及歐盟的出口

則錄得顯著增長。輸往其他主要亞洲市場的出口見不同程度升幅。

展望未來，由於部分主要經濟體通脹嚴重和相關央行因而收緊貨幣政策，烏克蘭局勢緊張，

以及疫情的威脅持續，環球經濟前景轉差，將會繼續影響香港短期內的出口表現。不過，本地疫

情穩定應有利於跨境陸路運輸逐步恢復，從而緩解對外貿易的部分壓力。政府會密切留意情況。

（ｃｌ）

