  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/05/2022 16:32

《本港經濟》４月出口貨值意外上升１﹒１％，進口亦升２﹒１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處宣布，今年４月份商品整體出口貨值為３８９０億
元，按年上升１﹒１％，較３月跌８﹒９％及預估跌６﹒９％為佳。４月商品進口貨值為
４２５６億元，按年亦升２﹒１％，勝３月跌６％及預測跌６﹒９％。４月份錄得有形貿易逆差
３６６億元，相等於商品進口貨值的８﹒６％。
　
＊首四個月商品出口貨值按年升２﹒８％＊
　
　　今年首四個月的商品整體出口貨值按年上升２﹒８％。同時，商品進口貨值上升２﹒７％。
今年首四個月錄得有形貿易逆差９９５億元，相等於商品進口貨值的６﹒１％。
　　今年４月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌２％。此地區內，輸往部分主要
目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地（內地）（跌９﹒４％）和菲律賓（跌
７﹒３％）。另一方面，輸往印度（升７９﹒４％）、馬來西亞（升３３﹒０％）、越南（升
３０﹒３％）和台灣（升２７﹒５％）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其
他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升３１﹒３％）和德國（升
２５﹒３％）。
　
＊央行收緊貨幣政策及烏克蘭局勢繼續影響短期出口表現＊
　
　　政府發言人表示，今年４月商品出口貨值恢復輕微按年增長。雖然由疫情引致的運輸干擾在
該月較後時間稍為紓緩，但仍繼續約束出口表現。輸往內地的出口下跌，輸往美國及歐盟的出口
則錄得顯著增長。輸往其他主要亞洲市場的出口見不同程度升幅。
　　展望未來，由於部分主要經濟體通脹嚴重和相關央行因而收緊貨幣政策，烏克蘭局勢緊張，
以及疫情的威脅持續，環球經濟前景轉差，將會繼續影響香港短期內的出口表現。不過，本地疫
情穩定應有利於跨境陸路運輸逐步恢復，從而緩解對外貿易的部分壓力。政府會密切留意情況。
（ｃｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章財經熱話26/05/2022
【購置稅】車股回吐宜上車？林家亨：吉利長線無望返30元！
人氣文章財經熱話26/05/2022
歐美加息預期升溫銀行股續向好　匯控密密回購股價穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金