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26/05/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２００４９點，跌２點，低水６７點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００５７點，升６點，低水５９
點，最新報２００４９點，跌２點，低水６７點，合約成交５７１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８６２點，跌４點，低水１５點，最新報６８６０點，跌
６點，低水１７點，合約成交２５８張。

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