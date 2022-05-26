【夜期時段】即月期指最新報２００４９點，跌２點，低水６７點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００５７點，升６點，低水５９

點，最新報２００４９點，跌２點，低水６７點，合約成交５７１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８６２點，跌４點，低水１５點，最新報６８６０點，跌

６點，低水１７點，合約成交２５８張。

