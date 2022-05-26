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即市新聞

26/05/2022 19:40

《再戰明天》美國公布核心個人消費支出平減指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國公布核心個人消費支出平減指數，料為周五（２７日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京在歐亞經濟聯盟（ＥＡＥＵ）論壇會議通過視頻發
表講話。本港時間周五７：３５ｐｍ，歐洲央行執委連恩在２０２２年日本央行－ＩＭＥＳ會議
參加小組討論。

＊澳洲公布零售銷售，歐元區公布貨幣供應Ｍ３＊

　　數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布４月零售銷售，月率升幅料由１﹒６％收
窄至１％。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布４月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料維持於６﹒３％
。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料維持於
０﹒３％，年率升幅料由５﹒２％收窄至４﹒９％；４月個人消費料由１﹒１％降至０﹒７％；
４月個人所得料維持於０﹒５％；４月批發庫存月率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒９％。本港時
間１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由６５﹒２降至５９﹒１。
　　在本港，明日公布業績的公司有：正乾金融（０１１５２）、奧思（０１１６１）、
ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）、ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）、萬邦（００１５８）、火幣
（０１６１１）、德信服務（０２２１５）、合豐（０２３２０）、同道獵聘（０６１００）、
利記（００６３７）、星謙（００６４０）、卓悅（００６５３）、英皇證券（００７１７）、
中基長壽（００７６７）、長城微光（０８２８６）、威雅利（００８５４）等。（ｗａ）

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