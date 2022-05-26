【企業盈喜】嘉利國際（１０５０）料全年應佔溢利增不少於３０％

《經濟通通訊社２６日專訊》嘉利國際（０１０５０）公布，集團預期截至今年３月３１日

止財政年度的權益持有人應佔溢利將按年增長不少於３０％。盈利增長主要源於集團位於廣東省

東莞市鳳崗鎮的三舊改造大型住宅項目嘉輝豪庭第四期的部分單位於本年度順利完成交付並入賬

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