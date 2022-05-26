【新冠肺炎】據報日本擬６月開放遊客入境，港人有望免檢測及檢疫

《經濟通通訊社２６日專訊》日本前日（２４日）為開關展開第一步，率先讓已接種認可疫

苗的４國旅客小包團入境，日本傳媒今日報導，當局計劃下月進一步放寬入境限制，最快今日下

午公布詳情。

日本傳媒報道指，當局計劃將每日入境人數上限，提高１倍至２萬人，當中會撥出一定配額

予觀光旅客，當局正敲定具體細節，考慮防疫需要，或會優先開放予旅行團遊客，以方便管理。

另有消息指，日本正考慮將香港列入「藍色名單」，甚至豁免檢測及檢疫，並視香港為重要市場

。不過若日本拒絕承認科興疫苗及香港維持目前的檢疫要求，即使香港獲列入名單，作用亦不大

。

日本政府規定入境者必須接種３劑疫苗，惟獲日本承認的疫苗名單並不包括科興。商經局局

長邱騰華早前表示已跟日本總領事反映。



＊日本試行「小包團」入境＊



日本近日試行讓美國、澳洲、泰國及新加坡合資格旅客，以小包團形式入境，首個來自美國

的小包團前日抵達東京，７名旅客分兩團到長野縣及岐阜縣等地觀光，稍後亦會有１５個來自美

國、澳洲、新加坡及泰國的小包團入境，但每團人數都不超過４人。（ｈｙ）

