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26/05/2022 16:33

【新冠肺炎】本港新增２５１宗確診，再多兩名患者離世

　　《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
２５１宗新冠肺炎確診，包括１１１宗核酸檢測陽性，１４０宗快測呈報陽性，當中３６宗輸入
個案，２３宗在機場發現，１２宗在檢疫酒店發現，輸入國家包括１６宗來自美國，５宗來自新
加坡，３宗來自英國，２宗來自泰國和２宗來自台灣等。
　　今日新增２宗死亡個案，分別為一男一女，年齡介乎６７至８７歲，均為院舍院友，一人打
了１針，一人打了３針。本港至今累計死亡個案９１６１宗。
　
＊２３歲男患者初步懷疑復陽＊
　
　　歐家榮表示，檢疫酒店發現一宗第８日樣本陽性個案，患者為２３歲男，已打３針，無病徵
，５月１３日由新加坡抵港，５月２０日離開檢疫酒店前往內地，檢測結果呈陽性，ＣＴ值３８
至４１，同一日檢測陰性，同行者亦檢測陰性，初步懷疑復陽。
　　確診個案中，３０宗經醫管局確診，１０宗經公共衞生化驗所確診，７１宗經私營化驗所確
診。公共衞生化驗所分析１１６宗個案，９６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，２０宗病毒量太低無
分類。第五波累計１１９﹒９萬宗確診，包括７４﹒９萬宗核酸檢測陽性，４５萬宗快測呈報陽
性。（ｈｙ）

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