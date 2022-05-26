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26/05/2022 16:42

【新冠肺炎】太古城麥當勞群組增１人確診，居麗晶花園６座

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中環蘭桂坊酒店群組、感染Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒的６旬婦，５月１３日早上到過太古城３期的麥當勞，疑傳染同時
段數名食客，引發太古城麥當勞群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，群組
今日新增１人確診，感染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒，涉及９９歲女士，５月１９日麗晶花園
６座圍封時檢出，與家傭同住，兩日前快測已是陰性，其家傭５月２３日快測陽性。雖然她沒有
到過麥當勞，但她與同一其大廈另一單位、早前染疫並到過麥當勞７６歲女士的基因排序相同。
　　截至５月２５日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居
康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名３３個月大男嬰、其母親及家傭
、一名居南豐新邨９座６６歲婦人，另涉一名３９歲男警，當中至少９人染Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒。

＊ＢＡ﹒２﹒１２﹒１或已流入社區＊

　　歐家榮指，ＢＡ﹒２﹒１２﹒１傳播力較強，但未有證據顯示更易引起重症。被問到
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１是否已出現社區傳播，他表示，正在進行流行病學調查，該４宗初步懷疑感
染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，仍需待全基因分析確認，若該４宗個案基因分析與麥當勞群組個案
相同，則代表可能已流入社區，並出現隱形傳播鏈。（ｈｙ）

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