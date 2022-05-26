《小傳日記》巴巴業績無乜譜，短炒長揸都唔好！

《小傳日記》魚缸表現軟賴賴，窄幅上落又來到兩萬邊，照之前走向跌到落兩萬會爭持一陣

，再試落去１９０００幾點就會彈返上嚟，呢輪市況靜蠅蠅，真係好估過婆媽劇！

雖然靜，但其實今日分係百度（０９８８８）公布第一季成績表，同巴巴（０９９８８）公

布年度業績嘅大日子。當然孖屐都唔睇好巴巴同百度業績啦，不過尤其係巴巴跌得咁低殘，個價

咁吸引好難唔令人對巴巴業績有幻想，可能唔太差呢，可能好過預期呢，尤其撈咗底嘅更加希望

巴巴會有任何一點好過預期，咁就可以借勢炒上去，執少少好過無得執，都係呢一年來魚缸嘅生

存之道。

睇返巴巴呢期走勢都ｋｅｅｐ住向下，離紅底愈來愈遠。因為好似無底深潭咁，所以孖屐每

１０銀就當係一次支持位。最新巴巴已經來到８０銀關口，今朝唔小心穿一穿，之後好友都好小

心，全日再有幾次想插落去都篤唔穿，下晝更加見過有成１３０幾萬股買盤嘅血肉長城喺８０銀

關護盤，淡友見到都暫時停火，等埋隻績先再攻過。

不過你有你長城，今日巴巴成交數據都唔算好靚，大戶主動買沽得４７比５３，淨流入得

２﹒６３億銀，少噚日成億幾，買盤唔算多之下都係因為沽壓唔重先跌唔穿８０銀，所以而家都

不容樂觀！而ＡＴＭ入面，巴巴各樣業務都被打壓得嚴重啲，ＱＱ（００７００）遊戲業都見到

啲起色，美團（０３６９０）外賣平台都算係生活必需，但係巴巴方方面面都制肘處處，前景真

係比黯淡更黯淡，要博不如博ＱＱ美團仲好，請請！



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