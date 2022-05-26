《真知灼見－溫灼培》料美元６月反撲

《真知灼見》當美國４月新屋銷售按月急挫１６﹒６％，並且是連續４個月下跌，加上５月

綜合採購經理指數從４月的５６﹒０指數點回落至５３﹒８，市場便開始質疑聯儲局續作大幅加

息能力。而從聯儲局公開的５月初議息會議記錄中顯示，聯儲局雖於６月及７月各加息半厘應無

太大懸念，但７月後如何安排該局卻沒太多透露。這不禁令人聯想，是否聯儲局對加息超越２厘

也缺乏信心？從利率期貨市場變化顯示，現市場估到今年底料聯邦儲備基金息率將只會攀至

２﹒５％，機率為９２％。較年初所估，到今年底息率有機會攀２﹒７５％明顯下降。



＊歐美息率預期出現反差＊



另邊廂，歐央行行長拉加德踏入本周多次向外表明有加息意向，揚言到９月份將把現時－

０﹒５％官方息率推回零水平。當市場對聯儲局在收緊貨幣政策的預期上有所減退，對歐央行加

息的預期上有所增強，在這反差下當然推低了美元匯價。



＊息率只是斷定匯價走勢的其中因素＊



不過，以現時歐元區經濟的疲弱狀況，實在令人質疑加息半厘後歐洲經濟能否承受。再者，

就是歐洲真有能力加息，息率也只是眾多影響外幣變化因素的其中之一。踏入６月份將有兩事項

大家要加以關注。首先，當然是聯儲局將抽走３００億美元買債金額。有關行動料很大機會又再

次把美國１０年債息推上３厘或以上水平。屆時又或再次為美元帶來支持。

另一個更重要因素：６月２３日環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）將公開其５月份全球

支付貨幣排名榜。據《路透社》上周末引述俄羅斯天然氣工業銀行（Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ）

消息指，與Ｇａｚｐｒｏｍ有天然氣合約的５４個買家中，一半已於Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ開

設了戶口，準備以盧布支付天然氣，當中就包括了德國、法國及意大利的天然氣進口商。由於過

去，歐盟國家購買俄羅斯天然氣多以歐元作支付。現在要拋出歐元換成盧布，這可對往後歐元匯

價相當不利。而這轉變料於５月份ＳＷＩＦＴ數字中會有所反映。當歐元在全球支付排名榜中的

地位急降，料將對歐元帶來震盪。貨幣是相對，當歐元跌美元就自然升。這正是筆者長遠看好美

元原因。料美匯指數於１０１指數點可找到較大支持，目標１０８。《恒生銀行首席市場策略員

溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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